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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 576

В 2017 году в Мангистау инвалидами стали порядка полутора тысяч человек

Как сообщили в департаменте труда, соцзащиты и миграции области, в 2017 году инвалидами впервые признаны 1 431 житель региона. Об этом сообщила Казима Ахметжанова, заместитель руководителя департамента.

_фото с сайта krisha.kz
Медико-санитарной экспертизой департамента в 2016 году статус инвалида получили 1 288 взрослых и 480 детей до 16 лет. В 2017 году количество детей инвалидов до 16 лет достигло 612 человек.

- Среди детей до 16 лет превалируют болезни нервной системы: в прошлом году количество больных составляло 97 человек, в 2017 году — уже 145. На второй позиции находятся врожденные аномалии развития — 56 случаев в 2016 году, 93 случая — в 2017 году. На третьем месте среди патологий — психические расстройства: рост с 58 до 63 случаев, - рассказала Казима Ахметжанова.

Среди взрослого населения на первом месте значатся болезни системы кровообращения. На второй позиции — злокачественные новообразования. На третьем месте — болезни костно-мышечной системы. Четвертую позицию занимают травмы, пятую — туберкулез.

Высокий уровень инвалидности (118 человек) по туберкулезу, со слов Казимы Ахметжановой, объясняется ростом мультирезистентных форм заболевания (высокая лекарственная устойчивость) и неблагополучным экологическим фоном, расположением туберкулезной больницы в черте города, позднее обращение за медицинской помощью в запущенных стадиях болезни, а также миграция граждан Туркменистана и Каракалпакстана с запущенными формами туберкулеза.

- Рост инвалидности связан также с недостаточной работой организаций здравоохранения в части профилактики, качества диспансеризации, реабилитации — реабилитационных центров для взрослых инвалидов в области нет. Отделение поздней реабилитации на 38 коек в областной больнице не может выполнять свои функции в необходимом объеме. Показатель полной реабилитации среди всего населения снизился с 3,4% в прошлом году до 1,7% в текущем году, - отметила Казима Ахметжанова.


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Комментарии ( 3 )

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  • Lesnik
 Едрапед (Посетители) Сегодня, 14:56
Lesnik,
... и отсутствие пандусов.

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:40
O'kinis'ti. Aqtay' a'li de bolsa, mu'gedek jandarg'a arnalmag'an qala bolyp tabylady
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 13:05
Преподнесено как одно из достижений уходящего года.
 
 

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