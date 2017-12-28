В 2017 году в Мангистау инвалидами стали порядка полутора тысяч человек

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Медико-санитарной экспертизой департамента в 2016 году статус инвалида получили 1 288 взрослых и 480 детей до 16 лет. В 2017 году количество детей инвалидов до 16 лет достигло 612 человек.



- Среди детей до 16 лет превалируют болезни нервной системы: в прошлом году количество больных составляло 97 человек, в 2017 году — уже 145. На второй позиции находятся врожденные аномалии развития — 56 случаев в 2016 году, 93 случая — в 2017 году. На третьем месте среди патологий — психические расстройства: рост с 58 до 63 случаев, - рассказала Казима Ахметжанова.



Среди взрослого населения на первом месте значатся болезни системы кровообращения. На второй позиции — злокачественные новообразования. На третьем месте — болезни костно-мышечной системы. Четвертую позицию занимают травмы, пятую — туберкулез.



Высокий уровень инвалидности (118 человек) по туберкулезу, со слов Казимы Ахметжановой, объясняется ростом мультирезистентных форм заболевания (высокая лекарственная устойчивость) и неблагополучным экологическим фоном, расположением туберкулезной больницы в черте города, позднее обращение за медицинской помощью в запущенных стадиях болезни, а также миграция граждан Туркменистана и Каракалпакстана с запущенными формами туберкулеза.



- Рост инвалидности связан также с недостаточной работой организаций здравоохранения в части профилактики, качества диспансеризации, реабилитации — реабилитационных центров для взрослых инвалидов в области нет. Отделение поздней реабилитации на 38 коек в областной больнице не может выполнять свои функции в необходимом объеме. Показатель полной реабилитации среди всего населения снизился с 3,4% в прошлом году до 1,7% в текущем году, - отметила Казима Ахметжанова.