График приёма граждан руководством ДВД Мангистауской области

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Канат Таймерденов, начальник ДВД Мангистауской области, принимает по субботам с 10:00 до 12:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.



Амандык Мукашев, первый заместитель начальника ДВД Мангистау, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00 в здании ДВД Мангистауской области.



Бердибек Нсанбаев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области, принимает граждан по вторникам с 17:00 до 19:00 в здании управления административной полиции ДВД Мангистауской области в 3 микрорайоне Актау.



По средам, с 17:00 до 19:00, можно попасть на приём к Алдирзе Куанышкерееву, заместителю начальника ДВД Мангистау. Он принимает в здании ведомства в 12 микрорайоне.



Бокен Жумагали, заместитель начальника ДВД Мангистау, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00 в здании ДВД Мангистау.



Амангельды Халмурадов, заместитель начальника ДВД Мангистау, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.



На приём к Улыгбеку Мылтыкову, начальнику местной полицейской службы ДВД Мангистау, можно прийти по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00 в здание ведомства в 23 микрорайоне.



- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, а также граждане, награжденные правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди. Приёмы начинаются с 3 января, - сказала Сулу Раушанова.



Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДВД по контактным телефонам: 47-50-11, 47-51- 33, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Указанный график приема граждан действует в I полугодии 2018 года.