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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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График приёма граждан руководством ДВД Мангистауской области

На приём нужно записаться предварительно. Об этом рассказала Сулу Раушанова, руководитель отдела документационного обеспечения ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Канат Таймерденов, начальник ДВД Мангистауской области, принимает по субботам с 10:00 до 12:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.

Амандык Мукашев, первый заместитель начальника ДВД Мангистау, проводит приём по понедельникам с 17:00 до 19:00 в здании ДВД Мангистауской области.

Бердибек Нсанбаев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области, принимает граждан по вторникам с 17:00 до 19:00 в здании управления административной полиции ДВД Мангистауской области в 3 микрорайоне Актау.

По средам, с 17:00 до 19:00, можно попасть на приём к Алдирзе Куанышкерееву, заместителю начальника ДВД Мангистау. Он принимает в здании ведомства в 12 микрорайоне.

Бокен Жумагали, заместитель начальника ДВД Мангистау, принимает граждан по пятницам с 17:00 до 19:00 в здании ДВД Мангистау.

Амангельды Халмурадов, заместитель начальника ДВД Мангистау, принимает граждан по четвергам с 17:00 до 19:00 в здании ведомства в 12 микрорайоне.

На приём к Улыгбеку Мылтыкову, начальнику местной полицейской службы ДВД Мангистау, можно прийти по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00 в здание ведомства в 23 микрорайоне.

- Депутаты, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды, беременные женщины, а также граждане, награжденные правительственными наградами, иностранные граждане и иногородние жители будут приниматься без очереди. Приёмы начинаются с 3 января, - сказала Сулу Раушанова.

Предварительная запись осуществляется отделом документационного обеспечения ДВД по контактным телефонам: 47-50-11, 47-51- 33, 47-51-43. При себе обязательно нужно иметь удостоверение личности. Указанный график приема граждан действует в I полугодии 2018 года.


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