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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 1369

В Актау водители пожаловались на отсутствие газа

Топлива, как утверждают автолюбители, два дня нет ни на частных, ни на заправках АО «КазМунайГаз». Ситуацию прокомментировал Тимур Садвакасов, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
- Уже второй день не можем заправиться, это как понимать. Скоро праздники начнутся, всем нужно топливо. Почему проблемы никак не закончатся, - негодуют водители.

В Актау, как рассказал Тимур Садвакасов, работают 47 автогазозаправочных станций (АГЗС), из которых семь принадлежат компании «КазМунайГаз» и 40 частных.

- Мы проводим мониторинг ежедневно по два раза: утром и вечером. На сегодняшний день в городе работают и продают газ четыре заправки «КазМунайГаз» и 16 частных. На трех заправках «КазМунайГаз» сливают доставленный объём топлива. Ежедневно примерно 10 заправочных станций получают газ. Включая заправки «КазМунайГаз», каждый день работают около 25 станций. Сегодня частные АГЗС получат дополнительный объём топлива. В праздничные дни в городе проблем с газом не ожидается, - сказал Тимур Садвакасов.

Цена за литр топлива на АГЗС «КазМунайГаз», по словам заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, составляет 45 тенге. На частных АГЗС стоимость литра топлива варьируется от 45 до 55 тенге за литр.


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Комментарии ( 10 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:31
Раньше газа не было май-июнь а теперь круглый год перебои, как будто с темной стороны луны везут

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 16:48
Lesnik,
Узенский газ уходит за пределы. Кто ответит, Ералы?

Тсссс,он в теннис играет со своими учителями замами.Негоже портить им праздник!
Тем более с 1 января на 10% и так повысят цены.
 
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синдбад (Посетители) Сегодня, 16:46
motor,
Не волнуйтесь-акимат в теме.
 
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  • Normal
 motor (Посетители) Сегодня, 15:58
Уже достали, акимат бездействует, никому нет дела.
 
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  • motor
 FANTOM (Посетители) Сегодня, 15:09
Готовятся опять поднять цены angry
 
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  • Papirosso
  • Trykster
  • motor
  • Normal
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 15:01
Узенский газ уходит за пределы. Кто ответит, Ералы? beat
 
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  • Lesnik
  • Papirosso
 serjqc (Посетители) Сегодня, 14:51
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • arelav_74
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  • Ingul
 Дифектос (Посетители) Сегодня, 14:49
ШО ОПЯТЬ!!!!!
 
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  • motor
 Trykster (Посетители) Сегодня, 14:45
от 45 до 55 тенге за литр.
Везде 55 тенге у частников.

Когда вы уже насытитесь и лопнете.
 
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 Normal (Посетители) Сегодня, 14:41
Узеньского газа мало! В основном, если есть, то актюбинский по 55 тенге! То что частники цены подняли, акимат молчит!
 
 

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