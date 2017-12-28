В Актау водители пожаловались на отсутствие газа

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- Уже второй день не можем заправиться, это как понимать. Скоро праздники начнутся, всем нужно топливо. Почему проблемы никак не закончатся, - негодуют водители.



В Актау, как рассказал Тимур Садвакасов, работают 47 автогазозаправочных станций (АГЗС), из которых семь принадлежат компании «КазМунайГаз» и 40 частных.



- Мы проводим мониторинг ежедневно по два раза: утром и вечером. На сегодняшний день в городе работают и продают газ четыре заправки «КазМунайГаз» и 16 частных. На трех заправках «КазМунайГаз» сливают доставленный объём топлива. Ежедневно примерно 10 заправочных станций получают газ. Включая заправки «КазМунайГаз», каждый день работают около 25 станций. Сегодня частные АГЗС получат дополнительный объём топлива. В праздничные дни в городе проблем с газом не ожидается, - сказал Тимур Садвакасов.



Цена за литр топлива на АГЗС «КазМунайГаз», по словам заместителя руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области, составляет 45 тенге. На частных АГЗС стоимость литра топлива варьируется от 45 до 55 тенге за литр.