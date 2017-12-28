Цену на сжиженный газ в Актау планируют поднять на 10%

- Примерная стоимость литра топлива на заправках области будет составлять 55 тенге, - сообщил Тимур Садвакасов.
Цену за литр голубого топлива планируют удерживать в пределах 60 тенге. На сегодняшний день на АГЗС «КазМунайГаз» топливо реализуют по 45 тенге за литр.
- Что касается частных заправок, цены за литр газа варьируются. Некоторые продают за 45 тенге, другие за 50 тенге. Те заправки, что находятся далеко от областного центра, продают газ за 55 тенге, учитывая нюансы логистики. Однако нигде цены выше, чем 55 тенге, не зафиксировано, - сказал заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.
С 1 января 2018 года в Казахстане вырастет предельная оптовая цена на газ. Стоимость тонны топлива, как сообщает сайт Kolesa.kz, составит 38 701,67 тенге без учета НДС. Эта цена будет действовать до 31 марта 2018 года.
На сегодняшний день, как сообщает сайт, тонну сжиженного газа в Казахстане реализуют по 34 319 тенге без учета НДС.