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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 1901

Цену на сжиженный газ в Актау планируют поднять на 10%

Рост цен на голубое топливо ожидается с января 2018 года. Об этом рассказал Тимур Садвакасов, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Согласно приказу министра энергетики РК, как сообщил Тимур Садвакасов, цена на газ повысится на 10%.

- Примерная стоимость литра топлива на заправках области будет составлять 55 тенге, - сообщил Тимур Садвакасов.

Цену за литр голубого топлива планируют удерживать в пределах 60 тенге. На сегодняшний день на АГЗС «КазМунайГаз» топливо реализуют по 45 тенге за литр.

- Что касается частных заправок, цены за литр газа варьируются. Некоторые продают за 45 тенге, другие за 50 тенге. Те заправки, что находятся далеко от областного центра, продают газ за 55 тенге, учитывая нюансы логистики. Однако нигде цены выше, чем 55 тенге, не зафиксировано, - сказал заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

С 1 января 2018 года в Казахстане вырастет предельная оптовая цена на газ. Стоимость тонны топлива, как сообщает сайт Kolesa.kz, составит 38 701,67 тенге без учета НДС. Эта цена будет действовать до 31 марта 2018 года.

На сегодняшний день, как сообщает сайт, тонну сжиженного газа в Казахстане реализуют по 34 319 тенге без учета НДС.


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Комментарии ( 17 )

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  • Ёж
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 20:16
Весь этот геморрой начался, когда цена на газ была 25-27 тенге. Я тогда говорил, что чинари пока не уравняют цену на газ в области со средней по Казахстану - не угомонятся. Теперь мы это наблюдаем. Подвели в плотную к к средней цене по РК. Везде цена 60-80тг.
Дальше по тексту должен быть отборный мат, но цензура не пропустит.

Цитата: Oga_ST
Только ДВК и осталась как последняя надежда утопающих.

Подписан я в сетях на этих товарисчей. Регулярно читаю их высе высказывания.
Могу сказать одно: те же яица, только в профиль (рвутся к власти, чтобы возглавить этот беспредел, не более)
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:10
Ho4esh problems, kupi ili imei mashinu.
Teper' hod naroda. My doljny izbavlyatsa ot avto i snizit' ee do 4, a to i do 3-h mln yedinic.
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:53
45 тг.+10% = в пределах 60тг. Тут как бы 33% выходит. Какой вуз закончил вышеуказанный господин?
 
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 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 19:12
Да когда же вы С...... Нажрётесь уже.??? За.....и только и делается что повышается и повышается. С такой бы регулярностью зарплаты повышали. Блин слов нет уже один между имения.
 
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 babnik (Посетители) Сегодня, 18:23
Спасибо светлым умам за такое очень необходимое в наше время поднятие цен как бы мы без Вас и Ваших таких чуствительных извилинах спасибо от души я думаю все будут только довольны.
 
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 SpartacusLive (Посетители) Сегодня, 18:01
Oga_ST,
Алга ДВК
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 17:51
Отличная новость! Наконец-то газа также не будет)))
 
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 Normal (Посетители) Сегодня, 17:15
Значит частники, продавая в ГОРОДЕ газ по 55 тенге, это нормально?! Зачем мы ждем январь 2018 года если цены уже на 10% подняли? Официально от КазМунайГаза начинается отчет?
 
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 serjqc (Посетители) Сегодня, 17:13
слава ***** что зарплату хоть не поднимают, ой квартплату lol
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:12
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