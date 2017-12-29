Осадки в Новый год прогнозируют синоптики в Актау

В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют ливень. Средняя температура воздуха днем составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 3-4 м/с.
В воскресенье, 31 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет облачно. Возможны осадки. Средняя температура воздуха составит +4°С. Ветер 4-5 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 29 декабря, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +4°С днём, ночью +8°С. Ветер 8-9 м/с.
В субботу, 30 декабря, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. К вечеру возможны осадки. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +7°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 31 декабря, утром в Актау будет дождь. Температура воздуха составит +8°С. Ветер 8-9 м/с.
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