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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 07:18

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Осадки в Новый год прогнозируют синоптики в Актау

Средняя температура воздуха днём 31 декабря составит +4°С.

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 29 декабря, по данным rp5.kz, в Актау будет пасмурно. Температура воздуха днём составит +8°С, ночью +5°С. Ветер 5-6 м/с.

В субботу, 30 декабря, синоптики прогнозируют ливень. Средняя температура воздуха днем составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 3-4 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет облачно. Возможны осадки. Средняя температура воздуха составит +4°С. Ветер 4-5 м/с.

Осадки в Новый год прогнозируют синоптики в Актау


По данным gismeteo.kz, завтра, 29 декабря, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +4°С днём, ночью +8°С. Ветер 8-9 м/с.

В субботу, 30 декабря, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. К вечеру возможны осадки. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +7°С. Ветер 5-6 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, утром в Актау будет дождь. Температура воздуха составит +8°С. Ветер 8-9 м/с.

Осадки в Новый год прогнозируют синоптики в Актау




Видео можно скачать здесь.


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