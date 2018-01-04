«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 04 Января
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.29 KZT
  • €1 = 400.91 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:26

Просмотров: 735

Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году

Что интересовало мангистаусцев в ушедшем году - в подборке Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Самые популярные игры, которыми интересовались жители Мангистау — это Minecraft, GTA -5 и GTA San Andreas.

Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году


Самыми волнующими темами в сфере здравоохранения стали услуги стоматологов и ветрянка.

Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году


Социальная сеть «Вконтакте», онлайн-переводчики и почтовые сервисы — тоже в топе запросов жителей Мангистау.

Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году


Литературные предпочтения пользователей из Мангистау — книги «Гарри Поттер», «Оно», пословицы и цитаты.

Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году


Запросы о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве, трудовом кодексе и информационно-правовой системе «Адилет» были популярны в 2017 году.

В топе запросов — японские сериалы, передача «Дом-2» и сериал «Сверхъестественное».

Популярными у мангистаусцев были запросы о работе в Актау, подготовке резюме, вакансиях и курсах валют.

Самыми популярными блюдами, рецепты которых искали жители Мангистау, стали торт и пицца.

Что интересовало жителей Мангистауской области в 2016 году, можно посмотреть здесь.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 08:59
скажи мне , гугля, что такое -чушь... - это то о чём ты тут пытаешься понять, хотя оно тебе и не надо... rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:52
Во как, не знал.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика