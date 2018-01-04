Популярные запросы жителей Мангистау в Google в 2017 году

Самыми волнующими темами в сфере здравоохранения стали услуги стоматологов и ветрянка.
Социальная сеть «Вконтакте», онлайн-переводчики и почтовые сервисы — тоже в топе запросов жителей Мангистау.
Литературные предпочтения пользователей из Мангистау — книги «Гарри Поттер», «Оно», пословицы и цитаты.
Запросы о Президенте РК Нурсултане Назарбаеве, трудовом кодексе и информационно-правовой системе «Адилет» были популярны в 2017 году.
В топе запросов — японские сериалы, передача «Дом-2» и сериал «Сверхъестественное».
Популярными у мангистаусцев были запросы о работе в Актау, подготовке резюме, вакансиях и курсах валют.
Самыми популярными блюдами, рецепты которых искали жители Мангистау, стали торт и пицца.
Что интересовало жителей Мангистауской области в 2016 году, можно посмотреть здесь.