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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:56

Просмотров: 1343

Как встречать Новый 2018 год

Советами о том, в чем встретить 2018 год и как привлечь в дом достаток, делится Оксана Чирцова, руководитель Центра «Фен-шуй и астрология».

Фото с сайта pixabay.com
Именно эти вопросы сейчас, накануне Нового, 2018 года Собаки, волнуют многих:

- Куда поставить ёлку;
- Как встречать 2018 год;
- В чем встречать 2018 год;
- В каком цвете встречать 2018 год.

Давайте разберем каждый из этих вопросов на основе китайской метафизики: фен-шуй и Бацзы

Куда поставить елку для встречи 2018 года

Что важно: по сути не имеет значения, куда вы поставите елку. Однако важно, будут ли на этой елке гирлянды и насколько активным будет это место, в котором будет стоять ваша елочка-красавица: будут ли вокруг нее водить хороводы, танцевать.

Почему важно, где висят гирлянды?

В фен-шуй есть два понятия — инь и ян. К ян относятся активность — двери, огонь, проходы, перекрестки, фонтаны, река. Если этот ян находится в благоприятном секторе, это будет дополнительной активизацией, которая может дать вам дополнительную энергию и удачу — вдруг выдадут премию, поднимут зарплату, отдадут долги, улучшится настроение, возникнет новая идея и так далее. Однако, если же активность в негативном секторе, тогда наоборот, деньги могут уйти: штрафы, долги не возвращают, траты на здоровье, родственников, непредвиденные расходы. Так почему бы не совместить полезное с приятным? И красоту дома навести, и удачу улучшить одним действием.

Неблагоприятные места для активности, в которых не рекомендуется использовать гирлянды:

Северо-запад, север, юг— белая или зеленая елочка без гирлянд с белыми, серебряными, золотыми или синими украшениями. Без активности в этом месте.

Юго-запад — белая или зеленая елочка без гирлянд с белыми, серебряными, золотыми и синими украшениями. Без активности в этом месте.

Юго-восток - белая или зеленая елочка без гирлянд с синими и зелеными украшениями. Без активности в этом месте.

Восток - белая или зеленая елочка без гирлянд с белыми, серебряными, золотыми и синими украшениями. Без активности в этом месте.

Благоприятные места для активности, в которых рекомендуется использовать гирлянды:

Белая или зеленая елочка, можно с гирляндами, с белыми, серебряными, золотыми, красными или синими украшениями.
Северо-восток — белая или зеленая елочка, можно с гирляндами, с белыми, серебряными, золотыми, красными или синими украшениями.

Какими будут новогодние дни?

31 декабря — день мощнейшей янской Воды. Если вам элемент Воды по натальной карте не полезен - будьте сдержаны с алкоголем и вообще просто с жидкостями. Могут переборщить даже те, кто никогда не был замечен за чрезмерным употреблением.

Одевайтесь теплее, если вы находитесь в холодном климате — есть вероятность обморожений.

Обуйте обувь, в которой будет не скользко — есть вероятность поскользнуться.

Возьмите зонты и оденьте обувь, в которой вы сможете не только не замерзнуть, но и не промокнуть.

Не сидите на холодном — такой сильный элемент Воды может вызвать проблемы с мочеполовой системой, почками, ушами. Элементарно можно простудиться.

Садитесь в машину к надежным водителям.

Если ваш элемент личности (Господин Дня) вода ян или вода инь - берегите деньги, не показывайте их и не рассказывайте о них никому. Следите за сумочкой, не тратьте на то, на что не планировали потратить. Поэтому лучше не тяните с покупками и подарками, купите все накануне.

Если вам элемент Воды, наоборот, полезен, то все перечисленное выше вас мало касается. Наоборот, вы можете встретить старых друзей и прекрасно провести время. Но может «задеть» опосредованно, если вы будете находиться в компании тех, кому Вода не полезна.

1 января — все еще сохраняются тенденции, описанные выше, но это уже с одной стороны день Небесной Помощи, то есть вам может быть оказана своевременная помощь в непредвиденной ситуации, но есть вероятность, что вам за это придется заплатить…

Если вы не знаете, полезен ли вам элемент воды или нет, просто следуйте советам выше.

Что кушать в Новый год и какая еда будет стоять на столе с точки зрения фен-шуй вообще не важно — главное, чтобы вкусная и свежая.

Но вот чтобы привлечь в дом достаток - рекомендую добавить к Новогоднему столу следующие продукты: мандарины, апельсины, виноград, несколько видов орехов, шоколад, рис (можно сырой). Эти продукты должны лежать на столе до 2 января.

Поэтому вазу с фруктами лучше поставить отдельно от фруктов, подаваемых на новогодний стол.

В чем встречать 2018 год

С точки зрения фен-шуй не важно, в чем вы встречаете 2018 год Собаки. Год Собаки в фен-шуй начнется 4 февраля 2018. Но с точки зрения меняющихся энергий года, хорошо бы разбавить ваш наряд любым украшением из натуральных камней. Если вы знаете свой благоприятный цвет или камень в соответствии со своей натальной картой, то выбирайте благоприятный цвет новогодней одежды по вашей астрологической карте. Особенно будьте осторожнее с синим и черным цветами 31 декабря те, кому Вода не полезна.

Ну и, конечно, несколько слов и новогоднем столе и ритуалах.

Кроме вышеуказанных продуктов новогодний стол хорошо дополнить зелёными свечами. И в этом году мы вполне можем зажечь в новогоднюю ночь зелёные денежные свечи. Зажгите аромалампу с маслом пачули или специальным денежным маслом, чтобы привлечь в дом достаток.

Не забудьте положить под скатерть любую купюру крупного достоинства. Нежелательно тратить эту купюру в течение всего года. Лучше уберите её в специальный денежный конвертик и храните там в виде неразменной купюры весь год.

Ещё один совет для тех, кто хочет, чтобы их деньги росли. Каждый день нового года с 1 по 12 число добавляйте к своей неразменной купюре ещё по одной или две купюры на увеличение, символизируя таким образом увеличение дохода.

И главное, запомните, нельзя встречать Новый год с пустыми карманами. Если на вас тонкое вечернее платье, спрячьте купюру (лучше крупного достоинства) себе в укромное место. Не забудьте про своих половинок. Эти деньги вы смело можете потратить хоть на следующий день.

И даже, если вы не встречаете новый год дома, оставьте на столе вышеуказанные продукты, разместите под вазой или скатертью конвертик с деньгами. Перед уходом смажьте стол маслом пачули или денежным маслом.

Чтобы в доме царил мир и гармония – обвяжите ножки вашего стола лентой.

Не забудьте написать в новогоднюю ночь записку с желаниями. Подробная информация о том, как правильно написать желание, есть на страницах моего сайте: fengshui-aktau.kz и на страничке инстаграм: astrolog_chirtsova.

А я желаю вам отличного Нового года! Пусть в будущем году всегда с вами будут удача, любовь, финансовое благополучие, и пусть в будущем году сбудется всё, что ещё не сбылось!

С любовью, руководитель Центра «Фен-шуй и астрология» Оксана Чирцова - профессиональный астролог, нумеролог, консультант фен-шуй.

В Центре «Фен-шуй и астрология» вы можете получить личные консультации по вопросам бизнеса, отношений, совместимости, сферы деятельности, профессиональной ориентации, здоровья. Заказать персональный гороскоп на 2018 год, услугу фен-шуй помещения.

Пройти обучение как на профессиональных курсах, так и на отдельных семинарах.

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Комментарии ( 1 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 13:32
Мне лично по фэншую, что там по фэн-шую!
 
 

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