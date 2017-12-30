ДВД Мангистау: Участнику ночной погони грозит штраф более миллиона тенге

- В связи с примирением сторон на основании статьи 68 УК РК досудебное расследование по части первой статьи 200 УК РК прекращено. Материалы дела направлены в суд по части первой статьи 346 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа 500 МРП (1 134 500 тенге).
Напомним, сообщение о том, что с одной из производственных баз неизвестный угнал «КамАЗ», поступило в дежурную часть Мунайлинского районного отдела внутренних дел 2 ноября в 22:35. Погоня за грузовиком закончилась на автодороге между ТОО «АЗПМ» (Актауский завод пластических масс) и бывшим железнодорожным депо в районе промышленной зоны Актау. Очевидцы погони утверждали, что автомобиль снес торговый павильон «Мясная лавка». Представители компании отказались комментировать инцидент.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали автомобиль в районе бывшего завода пластмассовых масс, применив раскладную ленту с шипами. Задержан мужчина 1981 года рождения.