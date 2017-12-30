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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 1918

ДВД Мангистау: Участнику ночной погони грозит штраф более миллиона тенге

Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

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Досудебное расследование велось по части первой статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по части первой статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

- В связи с примирением сторон на основании статьи 68 УК РК досудебное расследование по части первой статьи 200 УК РК прекращено. Материалы дела направлены в суд по части первой статьи 346 УК РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа 500 МРП (1 134 500 тенге).

Напомним, сообщение о том, что с одной из производственных баз неизвестный угнал «КамАЗ», поступило в дежурную часть Мунайлинского районного отдела внутренних дел 2 ноября в 22:35. Погоня за грузовиком закончилась на автодороге между ТОО «АЗПМ» (Актауский завод пластических масс) и бывшим железнодорожным депо в районе промышленной зоны Актау. Очевидцы погони утверждали, что автомобиль снес торговый павильон «Мясная лавка». Представители компании отказались комментировать инцидент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали автомобиль в районе бывшего завода пластмассовых масс, применив раскладную ленту с шипами. Задержан мужчина 1981 года рождения.





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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:09
Быт заел,наверное.Ему бы служить в ОМОНе,а он сидит за кассой в супермаркете.Наверное.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 14:31
...я насчитал 13 машин гоняющихся за камазом!!!Это че было?Наши менты представили себя в Детройте,в погоне за бандой торговцев с оружием?
 
 

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