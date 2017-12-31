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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:57

Просмотров: 1007

Двух актауских полицейских наградили медалями «Ерлiгі үшін»

Государственные награды в канун Нового года вручили Ергали Искакову и Ерболату Акимбаеву.

Ергали Искаков и Ерболат Акимбаев.
На плацу ДВД Мангистауской области в торжественной обстановке под военный оркестр официально наградили двух сотрудников полиции. Это старший лейтенант полиции Ергали Искаков, командир второй роты батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау, и сержант полиции Ерболат Акимбаев, полицейский второй роты первого взвода батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау.

Двух актауских полицейских наградили медалями «Ерлiгі үшін»


Ергали Искаков и Ерболат Акимабаев проявили героизм во время несения службы 24 февраля 2017 года в районе поселка Приморский. Примерно в 04:00 они заметили пожар в одном из частных домов, не раздумывая сразу бросились на помощь. Из пламени им удалось вызволить двух подростков и их родителей. Женщине с сыном пришлось прыгать со второго этажа. Не дожидаясь приезда скорой помощи, полицейские отвезли семью в больницу.



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Двух актауских полицейских наградили медалями «Ергілі үшін»


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Комментарии ( 4 )

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Алёна Логинова (Главные редакторы) Сегодня, 18:06
Спасибо,исправили

шеф-редактор газеты
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Жанибек Ускинбаев (Посетители) Сегодня, 17:41
"Ерлігі үшін"
Исправьте ошибку. Ұят ай shock
 
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  • тишка
 04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 16:26

Молодцы мужики! И Иван Закон(не полицейский) получивший ранение при задержании преступника, какую награду получил, кто знает, где нибудь публиковалось?
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 14:36
Молодцы джигиты!
 
 

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