Двух актауских полицейских наградили медалями «Ерлiгі үшін»

Назад Вперед















На плацу ДВД Мангистауской области в торжественной обстановке под военный оркестр официально наградили двух сотрудников полиции. Это старший лейтенант полиции Ергали Искаков, командир второй роты батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау, и сержант полиции Ерболат Акимбаев, полицейский второй роты первого взвода батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау.Ергали Искаков и Ерболат Акимабаев проявили героизм во время несения службы 24 февраля 2017 года в районе поселка Приморский. Примерно в 04:00 они заметили пожар в одном из частных домов, не раздумывая сразу бросились на помощь. Из пламени им удалось вызволить двух подростков и их родителей. Женщине с сыном пришлось прыгать со второго этажа. Не дожидаясь приезда скорой помощи, полицейские отвезли семью в больницу.