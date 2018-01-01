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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:57

Просмотров: 1344

В Казахстане составили рейтинг эффективности казахстанских акимов

В рейтинге эффективности казахстанских акимов аким Мангистауской области разместился на 13 месте. Самую высокую оценку деятельности со стороны экспертов получили акимы Алматы и Астаны.

Фото из архива "Лады"
Исследователи общественного фонда «Стратегия» провели экспертный опрос для составления рейтинга эффективности казахстанских акимов, сообщается на Tengrinews.kz.

Согласно результатам, эксперты оценили работу акимов на среднем и выше среднего уровне, но ни один из руководителей регионов страны не смог перешагнуть оценку выше пяти баллов (по семибалльной шкале).

- Не претендуя на полноту и всесторонность оценки деятельности акимов регионов, предлагаем результаты экспертного опроса, проведенного ОФ «ЦСПИ «Стратегия» в декабре 2017 года (опрошено 29 экспертов из разных регионов страны). В ходе опроса предлагалось оценить работу акимов областей и ГРЗ за второе полугодие по семибалльной шкале на основе пяти критериев: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в том числе балансирование региональных кланов), информационная открытость (в том числе в социальных сетях) и перспективность акима как политика, - говорится в исследовании.

Первое место в рейтинге эффективности акимов досталось акиму Астаны Асету Исекешеву.

Второе место у акима Алматы Бауыржана Байбека. Тройку лидеров замкнул бывший аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев.

В целом акимов по общему баллу можно разделить на две группы:
- семь акимов с общей оценкой выше четырех баллов: Асет Исекешев, Бауыржан Байбек, Крымбек Кушербаев, Бердыбек Сапарбаев, Амандык Баталов, Жансеит Туймебаев, Малик Мурзалин;
- девять акимов с общей оценкой работы ниже четырех баллов: Даниал Ахметов, Болат Бакауов, Нурлан Ногаев, Кумар Аксакалов, Архимед Мухамбетов, Ералы Тугжанов, Алтай Кульгинов, Ерлан Кошанов, Карим Кокрекбаев.

По результатам обработки качественных ответов экспертов составлены характеристика и оценка работы главы Мангистауской области.


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Комментарии ( 1 )

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Маккой (Посетители) Сегодня, 16:10
Ну хоть не последний. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
 
 

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