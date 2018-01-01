В Казахстане составили рейтинг эффективности казахстанских акимов

Согласно результатам, эксперты оценили работу акимов на среднем и выше среднего уровне, но ни один из руководителей регионов страны не смог перешагнуть оценку выше пяти баллов (по семибалльной шкале).
- Не претендуя на полноту и всесторонность оценки деятельности акимов регионов, предлагаем результаты экспертного опроса, проведенного ОФ «ЦСПИ «Стратегия» в декабре 2017 года (опрошено 29 экспертов из разных регионов страны). В ходе опроса предлагалось оценить работу акимов областей и ГРЗ за второе полугодие по семибалльной шкале на основе пяти критериев: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в том числе балансирование региональных кланов), информационная открытость (в том числе в социальных сетях) и перспективность акима как политика, - говорится в исследовании.
Первое место в рейтинге эффективности акимов досталось акиму Астаны Асету Исекешеву.
Второе место у акима Алматы Бауыржана Байбека. Тройку лидеров замкнул бывший аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев.
В целом акимов по общему баллу можно разделить на две группы:
- семь акимов с общей оценкой выше четырех баллов: Асет Исекешев, Бауыржан Байбек, Крымбек Кушербаев, Бердыбек Сапарбаев, Амандык Баталов, Жансеит Туймебаев, Малик Мурзалин;
- девять акимов с общей оценкой работы ниже четырех баллов: Даниал Ахметов, Болат Бакауов, Нурлан Ногаев, Кумар Аксакалов, Архимед Мухамбетов, Ералы Тугжанов, Алтай Кульгинов, Ерлан Кошанов, Карим Кокрекбаев.
По результатам обработки качественных ответов экспертов составлены характеристика и оценка работы главы Мангистауской области.