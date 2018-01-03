Акимат Актау опубликовал информацию о наличии свободных мест в детских садах

Фото из архива Lada.kz

Наличие свободных мест:



1) ГККП «Детский сад №19 «Толағай»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 6 микрорайоне, здание №28 - три места для детей 2012 года рождения, пять мест для детей 2014 года рождения;



2) ГККП «Детский сад №23 «Ақмоншақ»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 7 микрорайоне, здание №33 - четыре места для детей 2012 года рождения;



3) ГККП «Детский сад №32 «Ақ шағала»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №8 - пять мест для детей 2012 года рождения;



4) ГККП «Детский сад №34 «Болашақ»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №18 - 16 мест для детей 2012 года рождения, пять мест для детей 2013 года рождения;



5) ГККП «Детский сад №35 «Балдырған»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №58 - два места для детей 2012 года рождения, одно место для ребенка 2013 года рождения.



Свободные места в частных детских садах, работающих по государственному заказу:



1) Комплекс школа-сад с английским уклоном Некрасовой, расположенный в 8 микрорайоне Актау, здание №18 - 30 свободных мест;



2) Детский сад «Айкоркем», расположенный в 29 микрорайоне Актау, здание №40 - 25 мест;



3) Детский сад «Балбобек», расположенный в Шыгыс-3, коттедж №23 - 20 мест;



4) Детский сад «Бал-бала», расположенный в 29 микрорайоне Актау, коттедж №49 - пять мест;



5) Детские сады «Малика» и «Стар-09», расположенные в микрорайоне Толқын-2, коттедж №43 - 20 мест;



6) Детский сад «Тұмар», расположенный в 24 микрорайоне Актау, коттедж №18 - 15 мест;



7) Детский сад «Құлпынай», расположенный в 24 микрорайоне Актау, - 15 мест;



8) Детский сад «Алтынай», расположенный в поселке Умирзак, - 20 мест;



9) ТОО «Baby-дом», детский сад «Теремок», расположенный в 27 микрорайоне Актау, дом №72 - пять мест;



10) ТОО «Baby-дом», мини-центр «Жаксым», расположенный в 12 микрорайоне Актау, - 10 мест;



11) Детский сад «Сұлтан», расположенный в поселке Умирзак, жилой массив Приозерный-3, участок №188 - 15 мест;



12) Детский сад «Балапан», расположенный в поселке Приозерный, здание № 23, квартира 1 - 10 мест;



13) Детский сад «Альбина», расположенный в микрорайоне Толкын-2, здание № 56 - 35 мест;



14) Детский сад «Арай», расположенный в 29 А микрорайоне, здание № 56, участок 30/1 - 15 мест;



15) Детский сад «Ақбөбек», расположенный в 24 микрорайоне Актау, коттедж №48/1 - 40 мест.



Дополнительную информацию, как сообщили в городской администрации, можно получить каждую среду и четверг с 09:00 до 17:00 в сервисном центре при акимате Актау.