«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 03 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.33 KZT
  • €1 = 398.23 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 953

Акимат Актау опубликовал информацию о наличии свободных мест в детских садах

Получить места, как сообщили в акимате, смогут дети от трех до шести лет, стоящие в очереди.

Фото из архива Lada.kz
Наличие свободных мест:

1) ГККП «Детский сад №19 «Толағай»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 6 микрорайоне, здание №28 - три места для детей 2012 года рождения, пять мест для детей 2014 года рождения;

2) ГККП «Детский сад №23 «Ақмоншақ»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 7 микрорайоне, здание №33 - четыре места для детей 2012 года рождения;

3) ГККП «Детский сад №32 «Ақ шағала»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №8 - пять мест для детей 2012 года рождения;

4) ГККП «Детский сад №34 «Болашақ»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №18 - 16 мест для детей 2012 года рождения, пять мест для детей 2013 года рождения;

5) ГККП «Детский сад №35 «Балдырған»» отдела образования акимата Актау, расположенный в 12 микрорайоне, здание №58 - два места для детей 2012 года рождения, одно место для ребенка 2013 года рождения.

Свободные места в частных детских садах, работающих по государственному заказу:

1) Комплекс школа-сад с английским уклоном Некрасовой, расположенный в 8 микрорайоне Актау, здание №18 - 30 свободных мест;

2) Детский сад «Айкоркем», расположенный в 29 микрорайоне Актау, здание №40 - 25 мест;

3) Детский сад «Балбобек», расположенный в Шыгыс-3, коттедж №23 - 20 мест;

4) Детский сад «Бал-бала», расположенный в 29 микрорайоне Актау, коттедж №49 - пять мест;

5) Детские сады «Малика» и «Стар-09», расположенные в микрорайоне Толқын-2, коттедж №43 - 20 мест;

6) Детский сад «Тұмар», расположенный в 24 микрорайоне Актау, коттедж №18 - 15 мест;

7) Детский сад «Құлпынай», расположенный в 24 микрорайоне Актау, - 15 мест;

8) Детский сад «Алтынай», расположенный в поселке Умирзак, - 20 мест;

9) ТОО «Baby-дом», детский сад «Теремок», расположенный в 27 микрорайоне Актау, дом №72 - пять мест;

10) ТОО «Baby-дом», мини-центр «Жаксым», расположенный в 12 микрорайоне Актау, - 10 мест;

11) Детский сад «Сұлтан», расположенный в поселке Умирзак, жилой массив Приозерный-3, участок №188 - 15 мест;

12) Детский сад «Балапан», расположенный в поселке Приозерный, здание № 23, квартира 1 - 10 мест;

13) Детский сад «Альбина», расположенный в микрорайоне Толкын-2, здание № 56 - 35 мест;

14) Детский сад «Арай», расположенный в 29 А микрорайоне, здание № 56, участок 30/1 - 15 мест;

15) Детский сад «Ақбөбек», расположенный в 24 микрорайоне Актау, коттедж №48/1 - 40 мест.

Дополнительную информацию, как сообщили в городской администрации, можно получить каждую среду и четверг с 09:00 до 17:00 в сервисном центре при акимате Актау.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: Lesnik
Настроили новых микрорайонов из карточных домиков

А!,дома котеджи барыги сдали в аренду и сделали детские сады..
Дети 50 человек гуляют во дворе на территории в 25 кв. метров, плюс гараж..
И!, родители платят бешенные деньги за детей где нет ни каких условий для обучения,и нет как токового, не говоря о методическом контроле.. prey..Просто притон для содержания детей днём..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Бендэр
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:53
Настроили новых микрорайонов из карточных домиков, но забыли про школы, детсады, парки, кинотеатры, театры, библиотеки и спорткомплексы. Деятели, мазfuckка
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика