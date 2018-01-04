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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 799

Задержанных в Курыке иностранных граждан осудили

Обвиняемых в осуществлении трудовой деятельности без соответствующего разрешения 79 граждан соседнего государства привлекли к ответственности по статье 517 КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Фото iwep.kz
Иностранцы, как сообщили в суде, временно зарегистрировались в отделе внутренних дел по прибытию в Казахстан.

Они устроились работать в одно из ТОО без разрешения на трудоустройство и нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан.

- Постановлением суда все 79 правонарушителей признаны виновными по разным частям статьи 517 КоАП Республики Казахстан. На 69 обвиняемых наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 56 725 тенге. Остальные 10 лиц арестованы на трое суток с последующим выдворением за пределы РК, - рассказали в пресс-службе суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее стало известно о спецоперации в Курыке. Сотрудники по борьбе с незаконной миграцией управления миграционной службы ДВД Мангистауской области задержали 103-х граждан ближнего зарубежья в порту Курык 22 декабря.

Статья 517 КоАП РК. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.


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Комментарии ( 2 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 18:47
А руководитель ТОО не знал, что без разрешения нельзя принимать на работу? А разве не работодатель оформляет данное разрешение. Раньше вроде бы так было...
 
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  • nadiuna
 Mr.Freeman (Посетители) Сегодня, 17:16
А остальные 24 (не обвиняемые) отправились достраивать коттедж деп*тата!!!
 
 

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