Задержанных в Курыке иностранных граждан осудили

1. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в пребывании в Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел сроком до трех суток после истечения пяти календарных дней, установленных законодательством Республики Казахстан для регистрации, - влечет предупреждение.



2. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в пребывании в Республике Казахстан без регистрации в органах внутренних дел свыше сроков, предусмотренных частью первой данной статьи, либо в проживании не по адресу, указанному при регистрации, а равно в несоблюдении правил транзитного проезда через территорию Республики Казахстан, - влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.



3. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в невыезде из Республики Казахстан в течение трех суток после истечения срока, указанного в визе либо при регистрации в миграционной карточке, - влечет предупреждение.



4. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения либо уклонение от выезда в течение периода, превышающего трое суток после истечения срока, указанного в визе либо при регистрации в миграционной карточке, - влечет штраф в размере 15 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.



5. Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной уполномоченным органом по вопросам миграции населения, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности, - влечет штраф в размере 25 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.



6. Действия, предусмотренные частью первой и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере 15 месячных расчетных показателей либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.



7. Деяния, предусмотренные частью второй, четвертой и пятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.

Иностранцы, как сообщили в суде, временно зарегистрировались в отделе внутренних дел по прибытию в Казахстан.Они устроились работать в одно из ТОО без разрешения на трудоустройство и нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан.- Постановлением суда все 79 правонарушителей признаны виновными по разным частям статьи 517 КоАП Республики Казахстан. На 69 обвиняемых наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 56 725 тенге. Остальные 10 лиц арестованы на трое суток с последующим выдворением за пределы РК, - рассказали в пресс-службе суда.Постановление не вступило в законную силу.Напомним, ранее стало известно о спецоперации в Курыке. Сотрудники по борьбе с незаконной миграцией управления миграционной службы ДВД Мангистауской области задержали 103-х граждан ближнего зарубежья в порту Курык 22 декабря.