Сотрудницу департамента экологии Мангистауской области обвинили в получении взяток

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Общая сумма взяток, как сообщает ведомство, составила более полумиллиона тенге.



- Подозреваемая на системной основе получала взятки от юридических лиц за изготовление проекта «ОВОС» (оценка воздействия на окружающую среду) и выдачу разрешения на эмиссию загрязняющих веществ. Размер взяток варьируется от 20 до 300 тысяч тенге. Кроме того, сотрудница департамента экологии незаконно принуждала ряд ТОО к заключению договоров на выполнение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу с аффилированной компанией. На данный момент проводится досудебное расследование, - сообщили в Антикоррупционной службе РК.