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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 1422

Сотрудницу департамента экологии Мангистауской области обвинили в получении взяток

Руководителя отдела экологического регулирования подозревают в получении взяток от 20 до 300 тысяч тенге. Об этом сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

фото с сайта tengrinews.kz
Общая сумма взяток, как сообщает ведомство, составила более полумиллиона тенге.

- Подозреваемая на системной основе получала взятки от юридических лиц за изготовление проекта «ОВОС» (оценка воздействия на окружающую среду) и выдачу разрешения на эмиссию загрязняющих веществ. Размер взяток варьируется от 20 до 300 тысяч тенге. Кроме того, сотрудница департамента экологии незаконно принуждала ряд ТОО к заключению договоров на выполнение работ по инвентаризации источников выбросов в атмосферу с аффилированной компанией. На данный момент проводится досудебное расследование, - сообщили в Антикоррупционной службе РК.


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Комментарии ( 7 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 21:15
Цитата: 04.05.2016
Это что у нас в больничках врачи взятки за больничные берут и все это знают?

А ты один вчера с луны прилетел и не знаешь, что в Казахстане больничный можно купить без проблем....
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 20:58
Изготовление проекта - это работа. Любая работа должна оплачиваться. 20 - маленький магазин, 300-объект нефтяной промышленности. Не вижу повода к задержанию.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • Lesnik
  • Сергей Владимиров
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 20:11
Цитата: Lesnik
Дабы не размножались подобные.

Поздно батенька!.. smoke ..Вошли в раж!.. money ..ТЫ!, вспомни сколько рыбы и тюленей угробили в прошлом году?.... prey
ИИии!, всегда утверждали что "нарушений" экологии нет... nini ..Вот результат,из этого, почему нет загрязнений!... stena

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • Бендэр
  • karl
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:57
Казнить, нельзя миловать. Можно сохранить жизнь, при условии стерилизации. Дабы не размножались подобные.
 
-1
  • Mestnyi
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  • Бендэр
  • Гульнар Капарова
  • Lesnik
  • shurik_kz11
 04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 18:23
когда я проезжал в общественном транспорте то слышал, как граждане обсуждали таксу взятки за то что бы получить больничный. Это что у нас в больничках врачи взятки за больничные берут и все это знают?
 
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  • Бендэр
 Rekaderevo (Посетители) Сегодня, 17:46
это еще цветочки. сейчас люди шепчутся только об одном кого как напрягли или кто сколько за что попросил. просто надо прислушаться к шёпоту.

стройки надо обойти финикам. там крупняк
 
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  • tolk
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 02kz (Посетители) Сегодня, 17:30
Надо же, какая неожиданность, у нас берут взятки???
Вот если бы нашли эколога который не берёт взяток, вот это да, есть чему удивиться.
 
 

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