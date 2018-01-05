Как провести ближайшие выходные в Актау

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Готовим вкусняшки»



Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей ночной жизни — вечеринки



Вечеринка «Сумасшедшая суббота»



Для любителей кино

«Величайший шоумен»

«Тайная жизнь насекомых»

«День мертвецов: Злая кровь»

В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В воскресенье в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом.Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99.В субботу в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Merey ARS. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.До Ф.Т.Барнума было много бродячих цирков, но ему удалось то, что никому другому и в голову бы не пришло – играя на человеческом любопытстве, умело манипулируя слухами и стереотипами, придумывая самые невообразимые мистификации, он смог не только создать «величайшее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживать к нему неутихающий интерес. Диковинные персонажи, фейерверки цвета и огней, фантастическая музыка и танцы – это бесподобное зрелище для всех!Режиссер: Майкл Грэйси. Актеры: Хью Джекман, Зак Эфрон, Зендея, Ребекка Фергюсон.Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение. Режиссер: Арно Бурон, Антун Крингс. Актеры: Райан Николлс.Чудовищный вирус, превращающий людей в зомби, поставил под угрозу само существование человеческой расы. Группе военных удалось укрыться в катакомбах, где проводят опыты по поиску вакцины. Для нахождения нужной формулы не хватает лишь одного «элемента».Режиссер: Гектор Эрнандес. Актеры: Софи Скелтон, Джонатон Шек, Джефф Гам, Маркус Ванко, Марк Смит, Лиллиэн Бланкеншип, Шари Уотсон, Лорина Камбурова, Рэйчел О’Мира, Кристина Серафини.