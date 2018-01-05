Как провести ближайшие выходные в Актау

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-класс «Готовим вкусняшки»
В воскресенье в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.
Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом.
Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Квест «Логово Маньяка»
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99.
В субботу в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление группы Merey ARS. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Для любителей кино
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
До Ф.Т.Барнума было много бродячих цирков, но ему удалось то, что никому другому и в голову бы не пришло – играя на человеческом любопытстве, умело манипулируя слухами и стереотипами, придумывая самые невообразимые мистификации, он смог не только создать «величайшее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживать к нему неутихающий интерес. Диковинные персонажи, фейерверки цвета и огней, фантастическая музыка и танцы – это бесподобное зрелище для всех!
Режиссер: Майкл Грэйси. Актеры: Хью Джекман, Зак Эфрон, Зендея, Ребекка Фергюсон.
Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение. Режиссер: Арно Бурон, Антун Крингс. Актеры: Райан Николлс.
Чудовищный вирус, превращающий людей в зомби, поставил под угрозу само существование человеческой расы. Группе военных удалось укрыться в катакомбах, где проводят опыты по поиску вакцины. Для нахождения нужной формулы не хватает лишь одного «элемента».
Режиссер: Гектор Эрнандес. Актеры: Софи Скелтон, Джонатон Шек, Джефф Гам, Маркус Ванко, Марк Смит, Лиллиэн Бланкеншип, Шари Уотсон, Лорина Камбурова, Рэйчел О’Мира, Кристина Серафини.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.