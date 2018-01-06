Гадания на Рождество и Святки

Иллюстративное фото с сайта newsgoroskop.ru

Гадания на Рождество — древняя традиция. Они позволяли девушкам определить имя суженого-ряженого, узнать, когда их ждет замужество, и сколько детей родится в союзе. Лучшей датой для гадания считается Рождество – ночь с 6 на 7 января. Но можно гадать и в другое время.



- Начинать гадать можно с 5 января и вплоть до Крещения. Но наиболее достоверным считалось гадание в ночь на Рождество, поэтому гадать можно с вечера, лучше с 22:00-23:00 6 января, - рассказала Светлана Лиханова, гадалка.



Одно из гаданий, которыми советует воспользоваться Светлана Лиханова — гадание на зеркало. Необходимо подготовить прозрачный стеклянный стакан (без рисунков), белую или серую бумагу и две свечи.



- Перед зеркалом ставится стакан. В него наливается вода (полстакана). Стакан ставится на бумагу. По бокам ставятся две свечи, но немного в отдалении от зеркала, чтобы они не мешали смотреть в него. Девушка садится на стул перед зеркалом, распускает волосы. Хорошо, чтобы она была в ночной рубашке. Зажигает свечи и бросает в стакан обручальное кольцо (можно родителей или кого-то из знакомых). Важно, чтобы кольцо было без камней и без резьбы. А затем смотрит в отражении в зеркале, в нем должны отразится стакан и кольцо. Девушка должна внимательно смотреть внутрь кольца в отражении зеркала. И загадать то, что она хочет увидеть. Кольцо покажет ей все, что ее ждет впереди. Это не страшное, а очень интересное и увлекательное гадание. Для новичка оно может занять некоторое время. Те, кто гадает не впервые, справятся быстрее, - рассказала Светлана Лиханова.



Затем свечу нужно потушить пальцами, вытащить кольцо из стакана и вылить воду. Зеркало протереть желательно святой водой.



Во время святочных и рождественских гаданий нужно искать во всех предсказаниях только хороший смысл. Дурным знамениям не стоит придавать большого значения, иначе, как говорит гадалка, вы заранее настроите себя на неудачу в новом году.



Мы собрали еще несколько рождественских гаданий, которые обещают помочь приоткрыть тайны будущего.



Гадание на вещах



Девушке завязывают глаза, на столе раскладывают вещи, которые символизируют ту или иную профессию. Кроме профессиональных вещей кладут также обручальное кольцо. Гадальщице дают три раза выбрать предмет. Если она выбирает одно и то же, значит выбранный предмет будет символизировать профессию будущего мужа. Если все время натыкаться на кольцо, значит девушка непременно выйдет замуж, но кто будет избранником, пока не известно.



Рождественское гадание на воске (свечах)



Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные цветные свечи для гадания не подходят), сложить в металлическую посуду, расплавить на огне и сразу же влить в емкость с холодной водой. Образовавшаяся при этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое ожидает гадающую особу.



Толкование фигур



Дом — в скором времени обзаведетесь новым хозяйством, для девушки это связано, в первую очередь, с ее замужеством.



Бесформенные развалины — несчастье в ближайшем будущем.



Яма, небольшая пещера или грот — самая нежелательная фигура, поскольку она символизирует место погребения и предрекает тяжелую болезнь или близкую смерть.



Деревья — их можно толковать по-разному: направленные вверх ветви дерева обещают скорую радость, поникшие — печаль, тоску и скуку.



Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу.



Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество.



Гадание на воске и молоке



Налить молоко в блюдце и поставить на порог. Взять огарки восковых свечей, положить в металлическую посуду и растопить на огне, приговаривая: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска».



Произнеся последнее слово заклинания, вылить воск в молоко и внимательно рассмотреть получившуюся при этом фигуру.



Толкование фигур



Крест — болезнь, если его очертания нечеткие, то в скором времени следует готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни.



Распускающийся цветок — свадьба через год.



Животное — в близком окружении появился недоброжелатель.



Россыпь мелких звездочек — удача в делах.



Полоски с размытыми краями — поездка, командировка, переезд, путешествие.



Человеческая фигура — скорое появление нового друга.



Гадание по тени



Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать в плотный шар!). Положить смятую бумагу на тарелку и поджечь. Когда бумага полностью прогорит, поставить рядом с тарелкой свечу и посмотреть на тень, которую сгоревшая газета отбрасывает на стену. Значение возникших фигур аналогично толкованию восковых фигур.



Гадание по яйцу



Налить в стакан воду и вылить в нее белок сырого яйца. Стакан поставить в нагретую духовку, чтобы белок свернулся. После этого вынуть стакан и внимательно посмотреть на образовавшуюся фигуру.



Толкование фигур



Церковный купол или кольцо — скорая свадьба.



Прямоугольник или квадрат — тяжелая болезнь, смерть.



Корабль — переезд после замужества в другой город или страну.



Опустившийся на дно блин — череда невзгод и неприятностей, долгое девичество.



Гадание «Колодец и мостик»



Выдернуть несколько прутиков из обычного домашнего веника, построить из них мостик и положить его до утра под подушку со словами: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост».



После этого ночью во сне девушка, скорее всего, увидит своего будущего мужа.



Вместо прутиков можно использовать спички. Построить из них колодец и точно так же положить его под подушку со словами: «Суженый, ряженый, приди водицы напиться».



Гадание по скорлупе ореха



Налить в таз воды. По краям таза прикрепить полоски бумаги, на которых написаны события, например, свадьба, поездка, получение денег, новая работа и т. д. (если гадающая особа одна), или имена всех присутствующих, желающих узнать свое будущее. Во втором случае событие загадывается одно, в частности, свадьба, помолвка, знакомство с будущим супругом и т.д.



Взять половинку скорлупы грецкого ореха и закрепить в ней огарок церковной или именинной свечи. Свечу зажечь и подтолкнуть «кораблик» к середине таза. Оттуда скорлупа должна сама подплыть к одной из записок. Но загаданное сбудется только в том случае, если бумага при контакте с «корабликом» загорится от пламени свечи.



Рождественское гадание по книге



В старину в качестве пророческой книги использовали Псалтырь — богослужебную книгу, содержащую библейскую книгу псалмов. Сейчас за неимением в доме Псалтыри можно взять томик любимого писателя — Пушкина, Лермонтова, Шекспира или любого другого.



Для того, чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо мысленно сформулировать его, загадать номер строки снизу или сверху и наугад открыть книгу. Ответ включает в себя не только загаданную строку, а весь смысловой отрывок, в который эта строка входит. Если найденный в книге ответ не поддается логическому толкованию, то гадание следует повторить.



Гадание на имя суженого



Это распространенное и популярное по сей день гадание наверняка известно всем.



В полночь выйти из дома и у первого встреченного мужчины спросить, как его зовут. Это имя и будет именем суженого.



Рождественское гадание на ноже



Для этого вида гадания цыгане используют круглую деревянную доску диаметром около 30 сантиметров для резки хлеба. Если доски такого размера под рукой нет, то можно взять поднос или вырезать круг из картона. По краям круга написать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:

«Да», «Нет», «Наберитесь терпения», «Осторожно: рядом с вами враг, скрывающийся под маской друга», «Хорошее известие», «Любовное послание», «Удача в предпринятом деле», «Неожиданный гость», «Любовь», «Сегодняшние слезы завтра обернутся радостью», «Неожиданное известие», «Новая любовь», «Неожиданная встреча», «Путешествие», «Важное письмо».



В центр круга положить обычный кухонный нож и мысленно сформулировать вопрос. Повернуть нож вокруг своей оси три раза. Одно из трех сообщений, на которое будет показывать острие ножа, и станет ответом на заданный вопрос. Два других могут быть причиной или следствием предсказанного события.

Если после вращения острие ножа остановится на равном расстоянии от двух сообщений, гадание нужно повторить.



Гадание на игле



Сделать из иглы маятник. Для этого продеть в нее красную шелковую нитку длиной примерно 75 сантиметров, сложить ее вдвое и завязать узелок на конце.

У гадающей особы взять монету (раньше обязательно брали серебряную) и положить ее на стол. Сесть за стол, поставить на него локоть, взять иглу-маятник пальцами за кончик нитки и направить острие иглы в центр монеты.



Гадающая особа задает вопрос, ответом на который являются слова «да» или «нет», и внимательно смотрит на маятник. Если игла стоит на месте без движения - ответа на вопрос пока нет, если она начинает двигаться в продольном направлении - ответ утвердительный, если в поперечном - отрицательный. Если же маятник совершает круговые движения - вопрос не ясен и следует сформулировать его более точно.



Гадание по нитке



Для этого вам потребуются три иглы и три нити: красная, белая, черная. Нити вставить в иглы. Других гадальщиц попросить осторожно приколоть иглы на одежду в районе спины. Очередность не указывать. Вы наугад вытягиваете нить и определяете свою судьбу: красная – выйдете замуж, белая – дорога в ЗАГС в этом году для вас закрыта, черная – вместо замужества подумайте о карьере.