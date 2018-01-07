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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 748

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады

Награждение прошло в актовом зале Назарбаев Интеллектуальной школы.

Церемония награждения. Фото атвора
Торжественная церемония закрытия областного этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам прошла 7 января. Участниками олимпиады были 659 учащихся из общеобразовательных школ области. По предметам естественно-математического направления боролся 341 ученик и 318 школьников - по предметам общественно–гуманитарного направления.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


По итогам олимпиады в числе награжденных 193 учащихся. Дипломами первой степени были награждены 37 учащихся, дипломами второй степени – 39 человек. 119 учащихся удостоились дипломов третьей степени.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


Учащиеся, занявшие первые и вторые места, получат право принять участие в республиканском этапе.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


В номинации «Лучшая городская школа-2018» победителем стала средняя школа №3 Жанаозена.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


«Самой лучшей сельской школой» признана школа–лицей поселка Акшукур (Тупкараганский район).

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


Звания «Самая лучшая олимпийская команда-2018» удостоился актауский Білім-инновация лицей.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


Ученик школы №12 Нурболат Габдуллин стал обладателем II места по информатике. Мальчик страдает болезнью «хрустального человека» (ломкость костей. Несовершенный остеогенез – научное название). К слову, в прошлом году Нурболат тоже стал серебряным призером областной олимпиады по информатике. Вплоть до 8-го класса он находился на домашнем обучении. Мечта Нурболата - стать программистом. Помимо информатики Нурболат очень любит читать приключенческую литературу.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


Нурболат – круглый отличник с первого класса. Он, по словам мамы, по всем предметам опережает своих сверстников на два года.

В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


- Это чудо-ребенок с рождения, говорить так хоть и нескромно, но это действительно так. Он самостоятельно с трех лет научился читать. Сначала читал вслух и не понимал, как мы, взрослые, это делали про себя. Вскоре привык и стал читать, как мы. У него очень обширный кругозор. Как губка, впитывает на лету. Дважды ему объяснять не нужно. Особая благодарность преподавателю - Целлер Инне Адамовне - за привитие любви к информатике, - поделилась мама Нурболата Назгуль.


В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады


В завершение награждения на сцене выступила дипломант второй премии республиканского конкурса «Бала даусы» Карина Шайгузова с песней «Қазақ елі».

Фото автора



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В Актау наградили 193 учащихся - призеров областного этапа республиканской олимпиады


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Комментарии ( 4 )

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Gulzhan Amankulovna (Посетители) Сегодня, 21:18
Поздравляю всех победителей Олимпийцев! Молодцы ребята! Так держать! Мы вам верим и гордимся!Желаю самого самого наилучшего!
 
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Макося (Посетители) Сегодня, 20:44
Олимпиада жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Облыстың білім басқармасының ұжымына зор алғыс.
 
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Nukalok (Посетители) Сегодня, 20:38
Поздравляю всех победителей Олимпиады! Каждому из вас желаю успеха и творческих побед! Быть достойными своих учителей!
 
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Beksultan (Посетители) Сегодня, 20:01
Маңғыстау облысының шәкірттері тағы да топқа түссе топшысы түгел екенін тағы да дәлелдеді. Сайысқа түссе өзгелердің өзімен санасу керектігін дәлелеп отыр. Былтырғы облысымызда өткен Қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы республикалық олимпиадада шәкірттеріміздің осал, оңай шағыла қоятын жаңғақ еместіктеріне көзім жеткен болатын. Осы жылы да сол биікті республикалық олимпиадада дәлелдеулеріне тілектеспін. Керемет ұйымдастырылған жұмыс тобы бар. Облыстық білім басқармасының басшылығына Зейнеп Жұмағалиқызы Тастемирова және Гүлмира Қасымқызы Мамаева xанымдарға алғысымыз шексіз. Барша осы озық шәкірттерді дайындаған мектеп ұжымдарын, ата-аналар мен оқушыларды білім додасынан жеткен жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!!!
 
 

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