В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады

- Это чудо-ребенок с рождения, говорить так хоть и нескромно, но это действительно так. Он самостоятельно с трех лет научился читать. Сначала читал вслух и не понимал, как мы, взрослые, это делали про себя. Вскоре привык и стал читать, как мы. У него очень обширный кругозор. Как губка, впитывает на лету. Дважды ему объяснять не нужно. Особая благодарность преподавателю - Целлер Инне Адамовне - за привитие любви к информатике, - поделилась мама Нурболата Назгуль.

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Торжественная церемония закрытия областного этапа республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам прошла 7 января. Участниками олимпиады были 659 учащихся из общеобразовательных школ области. По предметам естественно-математического направления боролся 341 ученик и 318 школьников - по предметам общественно–гуманитарного направления.По итогам олимпиады в числе награжденных 193 учащихся. Дипломами первой степени были награждены 37 учащихся, дипломами второй степени – 39 человек. 119 учащихся удостоились дипломов третьей степени.Учащиеся, занявшие первые и вторые места, получат право принять участие в республиканском этапе.В номинациипобедителем стала средняя школа №3 Жанаозена.признана школа–лицей поселка Акшукур (Тупкараганский район).Званияудостоился актауский Білім-инновация лицей.Ученик школы №12 Нурболат Габдуллин стал обладателем II места по информатике. Мальчик страдает болезнью «хрустального человека» (ломкость костей. Несовершенный остеогенез – научное название). К слову, в прошлом году Нурболат тоже стал серебряным призером областной олимпиады по информатике. Вплоть до 8-го класса он находился на домашнем обучении. Мечта Нурболата - стать программистом. Помимо информатики Нурболат очень любит читать приключенческую литературу.Нурболат – круглый отличник с первого класса. Он, по словам мамы, по всем предметам опережает своих сверстников на два года.В завершение награждения на сцене выступила дипломант второй премии республиканского конкурса «Бала даусы» Карина Шайгузова с песней «Қазақ елі».