В Актау наградили призеров областного этапа республиканской олимпиады

По итогам олимпиады в числе награжденных 193 учащихся. Дипломами первой степени были награждены 37 учащихся, дипломами второй степени – 39 человек. 119 учащихся удостоились дипломов третьей степени.
Учащиеся, занявшие первые и вторые места, получат право принять участие в республиканском этапе.
В номинации «Лучшая городская школа-2018» победителем стала средняя школа №3 Жанаозена.
«Самой лучшей сельской школой» признана школа–лицей поселка Акшукур (Тупкараганский район).
Звания «Самая лучшая олимпийская команда-2018» удостоился актауский Білім-инновация лицей.
Ученик школы №12 Нурболат Габдуллин стал обладателем II места по информатике. Мальчик страдает болезнью «хрустального человека» (ломкость костей. Несовершенный остеогенез – научное название). К слову, в прошлом году Нурболат тоже стал серебряным призером областной олимпиады по информатике. Вплоть до 8-го класса он находился на домашнем обучении. Мечта Нурболата - стать программистом. Помимо информатики Нурболат очень любит читать приключенческую литературу.
Нурболат – круглый отличник с первого класса. Он, по словам мамы, по всем предметам опережает своих сверстников на два года.
В завершение награждения на сцене выступила дипломант второй премии республиканского конкурса «Бала даусы» Карина Шайгузова с песней «Қазақ елі».
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