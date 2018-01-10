В Мангистау приватизации подлежат пять объектов

- В местный бюджет поступило 131,4 миллиарда тенге, или исполнение составило 97,4%. Доходы местных бюджетов районов и городов по трем категориям исполнены в пределах от 98 до 103,3%, - сообщила Марина Альбекова.

В число объектов, подлежащих в 2018 году приватизации, вошли: ГКП «Областная система водоснабжения», ТОО «Мангистаукурылысинвест», АО «Центр ГЧП» (49%), ТОО «Каспий Берекет», ТОО «Caspiy Build».- В соответствии с комплексным планом приватизации на 2017-2018 годы по Мангистауской области подлежат приватизации 20 объектов. Всего в 2017 году приватизации подлежали 15 объектов. По итогам 2017 года фактически реализованы шесть объектов, два объекта проданы за 25,9 миллиона тенге, один объект передан в доверительное управление, три объекта сняты с торгов в связи с их ликвидацией. По оставшимся торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников, - сообщила Марина Альбекова.Также руководитель управления финансов региона рассказала, что на 1 января 2018 года в доход бюджета области всех уровней при плане 337,9 миллиарда тенге поступило налоговых платежей и сборов на 335,6 миллиарда тенге, или 99,3%. Доходы республиканского бюджета при плане 203,1 миллиарда тенге исполнены на 204,2 миллиарда тенге, или 100,5%.По итогам 2017 года расходы бюджета области исполнены на 175,8 миллиарда тенге, или на 97,6% к плану года.- В связи с общим недопоступлением доходов в конце года сложился недостаток денежных средств, который повлиял на освоение средств местного бюджета. По области неосвоение составило четыре миллиарда 316 миллионов тенге, - сказала Марина Альбекова.