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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:09

Просмотров: 1367

В Мангистау приватизации подлежат пять объектов

В Мангистауской области в 2018 году приватизации подлежат пять объектов. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области со ссылкой на Марину Альбекову, руководителя управления финансов Мангистауской области.

Марина Альбекова
В число объектов, подлежащих в 2018 году приватизации, вошли: ГКП «Областная система водоснабжения», ТОО «Мангистаукурылысинвест», АО «Центр ГЧП» (49%), ТОО «Каспий Берекет», ТОО «Caspiy Build».

- В соответствии с комплексным планом приватизации на 2017-2018 годы по Мангистауской области подлежат приватизации 20 объектов. Всего в 2017 году приватизации подлежали 15 объектов. По итогам 2017 года фактически реализованы шесть объектов, два объекта проданы за 25,9 миллиона тенге, один объект передан в доверительное управление, три объекта сняты с торгов в связи с их ликвидацией. По оставшимся торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников, - сообщила Марина Альбекова.

Также руководитель управления финансов региона рассказала, что на 1 января 2018 года в доход бюджета области всех уровней при плане 337,9 миллиарда тенге поступило налоговых платежей и сборов на 335,6 миллиарда тенге, или 99,3%. Доходы республиканского бюджета при плане 203,1 миллиарда тенге исполнены на 204,2 миллиарда тенге, или 100,5%.

В Мангистау приватизации подлежат пять объектов

- В местный бюджет поступило 131,4 миллиарда тенге, или исполнение составило 97,4%. Доходы местных бюджетов районов и городов по трем категориям исполнены в пределах от 98 до 103,3%, - сообщила Марина Альбекова.


По итогам 2017 года расходы бюджета области исполнены на 175,8 миллиарда тенге, или на 97,6% к плану года.

- В связи с общим недопоступлением доходов в конце года сложился недостаток денежных средств, который повлиял на освоение средств местного бюджета. По области неосвоение составило четыре миллиарда 316 миллионов тенге, - сказала Марина Альбекова.

Фото пресс-службы акима области


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Комментарии ( 6 )

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  • arelav_74
  • Бендэр
 molotOK (Посетители) Сегодня, 09:40
Mestnyi,
а когда все продадут, то начнется отжим накопленного у предпринимателя и сказки о том как он мимо кассы уводил в офшоры налоги... так что все по кругу... а после опять на продажу.
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 09:30
Цитата: Mestnyi
Сомневаюсь, что жители гринпарка передвигаются на общественном транспорте по городу...

Я регулярно в сезон езжу там утром и вправду не видел ни автобуса ни людей. В 15 три остановки в сторону 14 мкр и не оборудованы,короче на семи ветрах и я когда курю в окно утром,а курю я много вижу мучения людей вот только акимат не видит или не желает видеть.
 
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  • Ян
  • arelav_74
  • Союз
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:20
Цитата: Ян
Напротив Грин парка сразу сделали по уму остановку,так почему тут у нас нет?

Самый прикол в том, что в районе гринпарка она и не особо нужна в принципе. Сомневаюсь, что жители гринпарка передвигаются на общественном транспорте по городу...
 
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  • Mestnyi
 Ян (Посетители) Сегодня, 09:15
Цитата: Mestnyi
продавая последние трусы.

Продать и профукать психология тунеядца,а вот что то сделать для блага своего народа на это руки не поднимаются. Напротив моего дома 15-37 есть остановка автобуса там люди стоят посиневшие позеленевшие от холода и ветра. Когда уже соорудят простенькое укрытие? Напротив Грин парка сразу сделали по уму остановку,так почему тут у нас нет?
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 08:52
Опять ежегодная песня, как всегда перевыполнение плана и всё у нас отлично, а народ с колен подняться не может.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 08:34
Вот так и пополняют раздербаненый бюджет, продавая последние трусы.
Вот лично я свой семейный бюджет пополняю работая, а не продавая мебель и технику из своей квартиры.
Господа чиновники, а что будете продавать, когда будет все распродано?
 
 

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