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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 818

В полиции Актау прокомментировали видео пользователя Lada.kz «Акиматовские не нарушают»

Видео, которое разместил пользователь Lada.kz в разделе «Народные новости», прокомментировали в штабе батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау.

Кадр видео
Автомобили, припаркованные на проезжей части дороги между 2 и 4 микрорайонами Актау, как рассказали в полиции, создавали препятствия для остальных участников движения. Так как водителей не было на месте, с четырёх автомобилей сняли номера.



- Это ежедневная работа инспекторов батальона дорожно-патрульной полиции по обеспечению безопасности дорожного движения. Всех водителей привлекли к ответственности по статье 614 КоАП РК, после чего им возвратили номерные знаки. Вместе с тем, водитель припарковавшейся позднее автомашины марки «Лада-21214» с государственным номером 075 RK/12 был своевременно установлен и привлечен к административной ответственности по вышеуказанной статье КоАП РК, - рассказали в полиции.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 МРП (7215 тенге).

Напомним, видео, где запечатлены действия полиции, пользователь Lada.kz разместил в разделе «Народные новости».

Статья 614 КоАП РК. Создание препятствий для движения транспортных средств.


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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 22:23
Если полицейский изъял номер в момент вашего отсутствия рядом с транспортом, он должен составить акт и оставить его под дворником.
Согласно КоАП, полицейский имеет право снять номера с машины, если её водитель допустил нарушение ПДД, указанное в статьях 590 КоАП РК (части первая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая), 597 (части первая и вторая), 610 и 611.
То есть, если писать простым языков, лишиться госномера вы можете, если:
1. Номера нечитабельные - грязные, изношены или установлены неправильно. Снять номера полицейские могут и из-за неправильного крепежа, если болты, на которых держится номер, повреждают цифры, буквы и госсимволику.
2. Автомобиль неисправен. Например, не работают световые приборы или разбито лобовое стекло.
3. Есть неузаконенное переоборудование автомобиля: силовые бамперы, кенгурятники или ГБО.
4. Не пройден техосмотр.
5. Водитель нарушили правила остановки или стоянки.
6. Водитель не оплатил парковку. Норма свежая, правда, пока не нашла полноценного применения.
7. Водитель стал виновником ДТП. Номер могут забрать и у других участников аварии за неразрешённое перемещение машины или неоказание помощи пострадавшим.
8. Участник ДТП скрылся с места ДТП. Номера снимут после поимки беглеца.
9. Если вы — водитель автобуса, и ваш транспорт не прошёл предрейсовый осмотр, а вы — медицинский.
10. На автомобиле нет одного номерного знака или уже имеется запрет на эксплуатацию автомобиля.
Следует отметить, что согласно пункту 10 статьи 796 КоАП РК: «Государственные номера транспортных средств подлежат изъятию только в присутствии двух понятых и (или) собственника транспортного средства, при этом уполномоченное должностное лицо, производящее изъятие ГРНЗ, обязано разъяснить основания производства изъятия автовладельцу.
 
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  • мунайши73
  • tolk
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 22:09
Не нарушали они. Каким макаром можно любого, оставившего свою машину на улице привлечь по этой статье.

Лада, пусть менты дадут комментарий и скажут какой пункт ПДД водилы нарушили.
Запрещающих знаков, на сколько я помню, там нет. До перекрестка более 30 метров. Машины стоят в 1 ряд.
Нарушения нет.
 
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  • Ёж
  • Mestnyi
  • мунайши73
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:33
Что за бред? Они что поперек дороги стояли?
В очередной раз убеждаюсь в некомпетентности наших жолполовцев. Это статья никаким боком не относится к данному случаю. А пострадавшим от произвола водителей советую обжаловать штраф в суде. Подключите ОСУ!
 
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  • babnik
  • Елаев
  • tolk
  • Mestnyi
  • Ёж
  • мунайши73
 Мужик (Посетители) Сегодня, 20:58
Как всегда мутные отговорки.Что то не видно инспекторов полиции, да и знака запрета остановки там тоже не припомню.
 
 

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