В полиции Актау прокомментировали видео пользователя Lada.kz «Акиматовские не нарушают»
Видео, которое разместил пользователь Lada.kz в разделе «Народные новости», прокомментировали в штабе батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Актау.
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Автомобили, припаркованные на проезжей части дороги между 2 и 4 микрорайонами Актау, как рассказали в полиции, создавали препятствия для остальных участников движения. Так как водителей не было на месте, с четырёх автомобилей сняли номера.
- Это ежедневная работа инспекторов батальона дорожно-патрульной полиции по обеспечению безопасности дорожного движения. Всех водителей привлекли к ответственности по статье 614 КоАП РК, после чего им возвратили номерные знаки. Вместе с тем, водитель припарковавшейся позднее автомашины марки «Лада-21214» с государственным номером 075 RK/12 был своевременно установлен и привлечен к административной ответственности по вышеуказанной статье КоАП РК, - рассказали в полиции.
По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3 МРП (7215 тенге).
Напомним, видео, где запечатлены действия полиции, пользователь Lada.kz разместил в разделе «Народные новости».
Статья 614 КоАП РК. Создание препятствий для движения транспортных средств.
1. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения - влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.
4. Действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или административный арест на трое суток.
Примечание. Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств.
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