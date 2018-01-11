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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:24

Просмотров: 5901

Место для строительства в Актау железнодорожного вокзала поручил найти аким Мангистауской области

Глава Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил городскому акимату совместно с другими уполномоченными органами определить место для строительства железнодорожного вокзала. Это заявление прозвучало на отчетной встрече акима Актау Галымжана Ниязова с населением.

Иллюстративное фото
Разместить железнодорожный вокзал, по словам Ералы Тугжанова, необходимо в промышленной зоне Актау. Соответствующее поручение глава региона дал акимату города.

- В соответствии с вашими функциональными обязанностями вы должны выполнить все мои поручения и определить зону, где это возможно. Определите в кратчайшие сроки, - сказал Ералы Тугжанов.

Аким Мангистау отметил, что железнодорожный вокзал станет важным объектом для динамично развивающегося областного центра.

- На все про все даю вам недельный срок. Разберитесь, никаких отговорок не принимается. Зато у нас вокзал будет в городе. Определите, на каком участке его можно разместить с учетом всех требований железнодорожников. К исполнению подключите «КТЖ» тоже, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 24 )

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LVVAUSH8991 (Посетители) Сегодня, 23:08
На месте быв.хгмз..вот там точно подходящее место и снести эти руины,а то как после сталинграда все выглядит..
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 21:39
Цитата: grob
В Умирзаке. На базе казстройсервис. Всё равно пустует. И развязка хорошая.

Точно.

Цитата: Бендэр
Снести ВСЕ!, кибитки торгашей

Вовка а ты злой,чем тебе эти торгаши насолили.хлеб свой люди зарабатывают не слаще чем ты со своими сетями на Баскудуке. Не хорошо Вова.
 
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  • Ян
 grob (Посетители) Сегодня, 21:29
В Умирзаке. На базе казстройсервис. Всё равно пустует. И развязка хорошая.
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 21:16
Цитата: BV
Лет 30 назад когда была ж/д до станции Меловой 6 мкр. хотели построить там ж/д вокзал,

Вот и надо там строить. Снести ВСЕ!, кибитки торгашей китайским барохлом вокруг, и шабашников на газелях, сделать автовокзал, на их месте ..И построить там городской вокзал..А!, на Магышлаке оставить как промежуточную станцию..

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
-2
  • Бендэр
  • alex_kz
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:46
Glavnoe, 4tob jd-vokzal postroili vdol' jeleznoi dorogi.
 
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  • Юрий Спассков
 FANTOM (Посетители) Сегодня, 19:15
Не нужен вокзал в городе, делать нечего. Со старого лучше слепите новый, большой!
Скорей всего всё таки будет где то в пром зоне, для этого наверное там дорогу недавно сделали
 
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StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 18:28
На выезде после базы ОРСа?
 
-2
  • Юрий Спассков
  • leo529
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  • Password1
  • alex_kz
 Димас (Гости) Сегодня, 18:27
На станции меловой - вполне поместится. Там есть несколько ненужных организаций, которые уже давно своё заработали, не раз обманув город. Можно ликвидировать их и там построить вокзал. Современный, красивый.
 
-1
  • Бендэр
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  • Password1
  • бася
 ник актау (Посетители) Сегодня, 18:15
Зачем вокзал это грязь бардак криминал боижи итд ! Если только срубить на стройке хотят 50 лет жили без него , проблем других мало ? Онкодиспансер достройте ?!?
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 17:11
Цитата: КореннойОралман
Деньги откуда будут брать на строительство, интересно

Ну может инвесторов подтянут есть люди у которых бабло воткнуть не куда,опять таки китайцы варианты есть наверно иначе зачем тогда статья.
 
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