Место для строительства в Актау железнодорожного вокзала поручил найти аким Мангистауской области

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Разместить железнодорожный вокзал, по словам Ералы Тугжанова, необходимо в промышленной зоне Актау. Соответствующее поручение глава региона дал акимату города.



- В соответствии с вашими функциональными обязанностями вы должны выполнить все мои поручения и определить зону, где это возможно. Определите в кратчайшие сроки, - сказал Ералы Тугжанов.



Аким Мангистау отметил, что железнодорожный вокзал станет важным объектом для динамично развивающегося областного центра.



- На все про все даю вам недельный срок. Разберитесь, никаких отговорок не принимается. Зато у нас вокзал будет в городе. Определите, на каком участке его можно разместить с учетом всех требований железнодорожников. К исполнению подключите «КТЖ» тоже, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото из архива Lada.kz