Умер журналист Малик Андиргалиев

Малик Андиргалиев. Фото предоставлено коллегами

Он пришел работать на областное телевидение осенью 1993 года. Работал редактором радио, редактором отдела новостей. Затем была редакторская работа на радио «Тандем», на Жанаозенском телевидении.



В 2012 году Малик Андиргалиев был назначен директором Жанаозенского телевидения. Организовал программы «Сақшылар сағаты», «Әйелдер әлемі». Вел в прямом эфире передачу «Интерактив». По словам коллег, Малик Андиргалиев отличался хорошими организаторскими способностями. Но главное – проявлял заботу о каждом работнике телевидения, щедро делился своими знаниями и опытом.



- Хотелось бы найти слова, чтобы облегчить боль. Но есть ли такие слова на земле? Это печально, что из жизни уходят самые дорогие нам люди. Все, кто знал Малика, сейчас скорбят. Мы всегда будем помнить его. Светлая и вечная память, - делится Гульмира Шатенова, работавшая с Маликом на областном телевидении.



По словам коллег, Малик Тезбергенович никогда не получал наград, несмотря на то, что был одним из самых талантливых журналистов.



Малика Андиргалиева похоронят в селе Тенге 13 января. 10 марта 2018 года ему исполнилось был 50 лет.