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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 955

Перевести до конца года все школы Актау на энергосберегающий режим поручил Ералы Тугжанов городским властям

Внедрить до конца 2018 года во всех школах Актау энергосберегающие технологии поручил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов городским властям. Об этом глава региона сказал на отчетной встрече акима Актау Галымжана Ниязова.

Отчет акима Актау
До конца 2018 года, по словам Ералы Тугжанова, во всех школах города должен быть внедрен проект энергосбережения.

- В четырех школам мы внедрили энергосберегающий проект и получили до 45% экономии тепла и электроэнергии. Я поручал ввести этот проект во всех школах. И где он? В этом году все школы Актау мы должны перевести на экономный режим, - сказал Ералы Тугжанов.

Глава региона также поручил привлекать инвесторов по внедрению новых технологий по сбережению электроэнергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Президент страны провел крупнейший проект «Экспо-2017», на котором было представлено 105 проектов в сфере новых технологий. Почему вы новые проекты не предлагаете? Где проекты, которые были предложены мировым сообществом Казахстану? Где инвесторы, которые предлагают до 50% экономии электроэнергии? Этих инвесторов вы прекрасно знаете, но тянете резину. «АУЭС», все вокруг вас вертится. Вас послушать, так вы все можете делать сами, без инвесторов, только почему-то не делаете. У вас хорошая позиция. Деньги брать будем, а делать ничего не будем. Ни по цифровизации, ни по экономии электроэнергии от вас нет ни одного предложения, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


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Комментарии ( 5 )

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Бендэр (Посетители) Сегодня, 22:14
Цитата: Ёж
А сэкономленную энергию куда направите

Себе в карман!... money ...
Не надо мудрить с повышением цен, а школы то при чём?!... prey
Воровать будут ещё больше,при таких тарифах.. popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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Gaholimy (Посетители) Сегодня, 18:14
В под"ездах домов не забудьте поставить фото элементы,чтобы не горели лампы круглые сутки из-за некоторых "любителей"света !
 
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  • Gaholimy
 mer (Посетители) Сегодня, 17:28
Никто экономить не собирается,тогда средства недоосвоят,сначала накажут,потом урежут.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 16:46
Если рыба гниет с головы, то всё это бесполезно.
 
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  • Animonta
  • arelav_74
  • Gaholimy
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:06
В четырех школам мы внедрили энергосберегающий проект и получили до 45% экономии тепла и электроэнергии

Это как? В тулупах и при свечах? А сэкономленную энергию куда направите? Обратно на МАЭК? Или тупо обналичите?

Эх, деятели, деятели..
 
 

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