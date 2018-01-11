Перевести до конца года все школы Актау на энергосберегающий режим поручил Ералы Тугжанов городским властям

Отчет акима Актау

До конца 2018 года, по словам Ералы Тугжанова, во всех школах города должен быть внедрен проект энергосбережения.



- В четырех школам мы внедрили энергосберегающий проект и получили до 45% экономии тепла и электроэнергии. Я поручал ввести этот проект во всех школах. И где он? В этом году все школы Актау мы должны перевести на экономный режим, - сказал Ералы Тугжанов.



Глава региона также поручил привлекать инвесторов по внедрению новых технологий по сбережению электроэнергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



- Президент страны провел крупнейший проект «Экспо-2017», на котором было представлено 105 проектов в сфере новых технологий. Почему вы новые проекты не предлагаете? Где проекты, которые были предложены мировым сообществом Казахстану? Где инвесторы, которые предлагают до 50% экономии электроэнергии? Этих инвесторов вы прекрасно знаете, но тянете резину. «АУЭС», все вокруг вас вертится. Вас послушать, так вы все можете делать сами, без инвесторов, только почему-то не делаете. У вас хорошая позиция. Деньги брать будем, а делать ничего не будем. Ни по цифровизации, ни по экономии электроэнергии от вас нет ни одного предложения, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото пресс-службы акима Мангистауской области