Ералы Тугжанов о незаконном строительстве в Актау: Интересная схема здесь сложилась

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов

Глава региона сказал, что в Актау будет усилена работа по выявлению и искоренению незаконного строительства.



- Эту работу я уже вел, докладывал Президенту об этой работе. Ни одного незаконного строительства в Актау не будет. Интересная схема здесь сложилась: через полгода-год меняется целевое назначение. И строится совершенно не то, что должно строиться, - сказал Ералы Тугжанов.



До конца года в областном центре планируется начать строительство трех школ - в 19а и 34 микрорайонах, а также микрорайоне «Шыгыс-2».



- В этих школах сегодня есть потребность. Уже имеются проектно-сметные документации. Планируем начать строительство, - сказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.



Ералы Тугжанов отметил, что вопрос образования является одним из приоритетных в регионе.



- В Манайлинском районе до сих пор есть трехсменная школа, в которой учатся три тысячи двести детей. В одной школе! Зачем мы разрабатываем проектно-сметные документации, когда у нас уже есть несколько готовых проектов, и можно сделать просто привязку. Потом экспертиза и полгода ждать. По всем школам, в которых есть необходимость, надо немедленно принять меры, нечего ждать ПСД. Привязка стоит 15-20 миллионов. Сделайте ее и не надо будет тратить деньги на экспертизу, а это еще 17-20 миллионов. К тому же, школы быстрее будут введены в эксплуатацию, - отметил Ералы Тугжанов.



Также аким области дал поручение развивать вопрос строительства частных школ в регионе.



Фото пресс-службы акима области