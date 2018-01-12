«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 12 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.61 KZT
  • €1 = 394.98 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 877

Аким Мангистауской области поручил проверить торговые дома и рынки Актау

Проверить и взять под контроль торговые дома, рынки и букмекерские конторы Актау поручил местным властям аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Глава региона поставил задачу: выявить и снизить теневой капитал.

Иллюстративное фото
Аким Мангистауской области дал поручение местной полицейской службе взять на контроль букмекерские конторы.

- Все всё знают, что происходит в этих букмекерских конторах, но никто ничего не делает. Все преступные действия происходят там, - сказал Ералы Тугжанов.

Также глава региона поставил перед городским акиматом задачу проверить торговые центры и рынки.

- Снижение теневого капитала путем выявления незаконного денежного оборота — ваша задача. Букмекерские конторы, торговые дома, рынки... 30% проходит через них черным налом. Я даю вам официальное поручение: все крупнейшие торговые дома поставить на контроль, все рынки и букмекерские конторы проверить по налогооблажению. Распишите мне, сколько торговых точек на каждом рынке. А то хозяин рынка заинтересован, директор рынка заинтересован, владелец точки тоже... И ничего вы не контролируете. Надо искать пути решения и выявления незаконного денежного оборота, - сказал Ералы Тугжанов.

По словам акима области, приоритетным на 2018 год останется трудоустройство населения.

- По итогом подворового обхода установлено девять тысяч безработных. Этот вопрос надо решать. Подготовка к летнему сезону уже должна идти, - сказал Ералы Тугжанов.

Также глава региона отметил, что в 2018 году в Актау нужно решить проблемы общественного транспорта.

- Кардинально должен решиться вопрос по переносу маршрутов для удобства горожан. Такое поручение уже дано, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото: Lada.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бендэр (Посетители) Сегодня, 21:17
Цитата: Ingul
Человек пытается что-то сделать к лучшему,

Только пытается!...НО!, вряд ли получится, как например снос "сиротских домов" на скале четвёртого микро района.. popa
Ему сказали..КТО!.. money заплатил за его должность...

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 20:32
Человек пытается что-то сделать к лучшему, это уже хорошо.
Может у него и получится навести порядок, хоть немного.
Конечно мы устали от прожектерства и пиара.
Но так хочется надеяться на улучшение!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • leo529
 Ёж (Посетители) Сегодня, 18:46
По словам акима области, приоритетным на 2018 год останется трудоустройство населения.


А вот и работа наклюнулась для страждущих-
Букмекерские конторы, торговые дома, рынки... 30% проходит через них черным налом. Я даю вам официальное поручение: все крупнейшие торговые дома поставить на контроль, все рынки и букмекерские конторы проверить по налогооблажению. Распишите мне, сколько торговых точек на каждом рынке.




- Кардинально должен решиться вопрос по переносу маршрутов для удобства горожан. Такое поручение уже дано, - сказал Ералы Тугжанов.


Кардинально, говоришь? Тогда для начала убери из города эти убитые вонючие ПАЗики. Маршруты не переноси, это пустое.

Прям революцинер какой-то..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ёж
  • leo529
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 18:45
Чапаев однако.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ян
  • leo529
  • albatross
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:43
То ли "Лада" получила статус общественно-политической газеты, с соответствующим бюджетным финансированием.То ли нашему акиму не понравилось его место в рейтинге.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:14
Огласите весь список поручений, пожалуйста.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика