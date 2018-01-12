Аким Мангистауской области поручил проверить торговые дома и рынки Актау

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Аким Мангистауской области дал поручение местной полицейской службе взять на контроль букмекерские конторы.



- Все всё знают, что происходит в этих букмекерских конторах, но никто ничего не делает. Все преступные действия происходят там, - сказал Ералы Тугжанов.



Также глава региона поставил перед городским акиматом задачу проверить торговые центры и рынки.



- Снижение теневого капитала путем выявления незаконного денежного оборота — ваша задача. Букмекерские конторы, торговые дома, рынки... 30% проходит через них черным налом. Я даю вам официальное поручение: все крупнейшие торговые дома поставить на контроль, все рынки и букмекерские конторы проверить по налогооблажению. Распишите мне, сколько торговых точек на каждом рынке. А то хозяин рынка заинтересован, директор рынка заинтересован, владелец точки тоже... И ничего вы не контролируете. Надо искать пути решения и выявления незаконного денежного оборота, - сказал Ералы Тугжанов.



По словам акима области, приоритетным на 2018 год останется трудоустройство населения.



- По итогом подворового обхода установлено девять тысяч безработных. Этот вопрос надо решать. Подготовка к летнему сезону уже должна идти, - сказал Ералы Тугжанов.



Также глава региона отметил, что в 2018 году в Актау нужно решить проблемы общественного транспорта.



- Кардинально должен решиться вопрос по переносу маршрутов для удобства горожан. Такое поручение уже дано, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото: Lada.kz