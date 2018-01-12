Как провести ближайшие выходные в Актау

Мастер-класс по живописи для взрослых

Театр

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

Мастер-класс «Готовим вкусняшки»

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс в семейном центре Kinder Land

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»



Для любителей кино

«Санта и компания»

«Движение вверх»



«Бойся своих желаний»

«Сламбер: Лабиринты сна»

«Праздничный переполох»

«Большая игра»

«Все только начинается»

В субботу, 13 января, в 16:00 в студии «Пристань» по адресу 6-23-10 состоится мастер-класс по живописи для взрослых. Проведите вечер в творческой атмосфере, почувствуйте себя художником! Мир искусства прекрасен и увлекателен! Мастер-класс проводит опытный преподаватель и художник Инна Ермакова. Стоимость 5000 тенге. Предварительная запись по тел.: 53-05-85, 8 701 681 79 77.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 13 января, пройдет показ спектакля «Золушка» на казахском языке.В воскресенье пройдет показ музыкальной драмы «Ақбөбек» автора С.Назарбекұлы на казахском языке. Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Стоимость 8000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом.Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный.Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Проникнув в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, ищут нужные предметы и подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника.Режиссер: Ален Шаба. Актеры: Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Одри Тоту, Жан-Пьер Бакри, Патрик Тимси.Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.Режиссер: Антон Мегердичев. Актеры: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Джеймс Тратас.Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?Режиссер: Джон Р. Леонетти. Актеры: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза.Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями.Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее.Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.Режиссер: Джонатан Хопкинс. Актеры: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер, Винсент Андриано.Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается.Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано. Актеры: Жиль Леллуш, Сюзанн Клеман, Жан-Поль Рув, Жан-Пьер Бакри, Кевин Азиз, Жюдит Шемла, Венсан Макен, Ив Хек, Элен Венсан, Жаки Тото.Не попав в олимпийскую сборную, Молли Блум не отчаивается и решает взять год на отдых, прежде чем поступать в юридическую школу. Девушка устраивается на работу в небольшое кафе Лос-Анджелеса, но это не приносит ей желаемого заработка, и тогда она решает открыть подпольный клуб для любителей игры в покер. Нелегальный бизнес оказывается очень прибыльным, а клуб становится популярным среди голливудских звезд и других влиятельных и богатых личностей. Вскоре Молли Блум становится настоящей «принцессой покера», но вскоре белая полоса сменяется чёрной.Режиссер: Аарон Соркин. Актеры: Идрис Эльба, Джессика Честейн, Кевин Костнер, Джон Басс, Майкл Сера, Крис О’Дауд, Джо Кири, Натали Крилл, Грэм Грин, Рэйчел Скарстен.Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!Режиссер: Рон Шелтон. Актеры: Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Шерил Ли Ральф, Кристен Рейкс, Альма Сиснерос, Грэм Беккел.