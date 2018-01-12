«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 12 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.61 KZT
  • €1 = 394.98 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 899

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 13 и 14 января.

Фото из архива lada.kz
Мастер-класс по живописи для взрослых


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 13 января, в 16:00 в студии «Пристань» по адресу 6-23-10 состоится мастер-класс по живописи для взрослых. Проведите вечер в творческой атмосфере, почувствуйте себя художником! Мир искусства прекрасен и увлекателен! Мастер-класс проводит опытный преподаватель и художник Инна Ермакова. Стоимость 5000 тенге. Предварительная запись по тел.: 53-05-85, 8 701 681 79 77. 

Театр


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 13 января, пройдет показ спектакля «Золушка» на казахском языке.
В воскресенье пройдет показ музыкальной драмы «Ақбөбек» автора С.Назарбекұлы на казахском языке. Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы для детей
Мастер-класс «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Стоимость 8000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. 
Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс в семейном центре Kinder Land


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный.
Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.


Квесты 
Квест «Логово Маньяка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.  
 
Квест-комната «Наследие кочевников»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда: «Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Проникнув в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, ищут нужные предметы и подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Санта и компания»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника.
Режиссер: Ален Шаба. Актеры: Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Одри Тоту, Жан-Пьер Бакри, Патрик Тимси.

«Движение вверх»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев). 
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
Режиссер: Антон Мегердичев. Актеры: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Джеймс Тратас.

«Бойся своих желаний»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?
Режиссер: Джон Р. Леонетти. Актеры: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза.

«Сламбер: Лабиринты сна»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. 
Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этой семьи проникает нечто потустороннее. 
Чтобы спасти людей от этого зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.
Режиссер: Джонатан Хопкинс. Актеры: Мэгги Кью, Хонор Книфси, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Кристен Буш, Уильям Хоуп, Сэм Тротон, Марк Престон, Грэйс Шнайдер, Винсент Андриано.

«Праздничный переполох»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Макс, организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается.
Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано. Актеры: Жиль Леллуш, Сюзанн Клеман, Жан-Поль Рув, Жан-Пьер Бакри, Кевин Азиз, Жюдит Шемла, Венсан Макен, Ив Хек, Элен Венсан, Жаки Тото.

«Большая игра»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Не попав в олимпийскую сборную, Молли Блум не отчаивается и решает взять год на отдых, прежде чем поступать в юридическую школу. Девушка устраивается на работу в небольшое кафе Лос-Анджелеса, но это не приносит ей желаемого заработка, и тогда она решает открыть подпольный клуб для любителей игры в покер. Нелегальный бизнес оказывается очень прибыльным, а клуб становится популярным среди голливудских звезд и других влиятельных и богатых личностей. Вскоре Молли Блум становится настоящей «принцессой покера», но вскоре белая полоса сменяется чёрной.
Режиссер: Аарон Соркин. Актеры: Идрис Эльба, Джессика Честейн, Кевин Костнер, Джон Басс, Майкл Сера, Крис О’Дауд, Джо Кири, Натали Крилл, Грэм Грин, Рэйчел Скарстен.

«Все только начинается»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, все только начинается: вслед за Лео на виллу подтягиваются парни из мафии, имеющие старый зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой!
Режиссер: Рон Шелтон. Актеры: Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Шерил Ли Ральф, Кристен Рейкс, Альма Сиснерос, Грэм Беккел.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ффф (Посетители) Сегодня, 19:50
Ян,
Фильм хочу посмотреть "Праздничный переполох"

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • мунайши73
  • Ёж
  • Валерий_М
  • kostya_aktau
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:24
Вот и пятница пришла!
Неделя первая прошла!
Снова счастлив весь народ!
Завтра старый новый год!
Снова новый год встречаем!
Старый снова провожаем!
boyan elka bokali drink
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:10
Цитата: Ян
В смысле,не допонял.


Ирина празднует НГ по восточному календарю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:59
Цитата: ффф
Праздничный переполох давно жду

В смысле,не допонял.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ффф (Посетители) Сегодня, 18:44
Праздничный переполох давно жду

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:18
Цитата: Ян
водочки вечерком можно выпить

Спасибо, только кумыс. smoke
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ёж
  • albatross
  • pic
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:13
Цитата: Ёж
Забавы нынче странные какие-то..

Внимания не обращай,водочки вечерком можно выпить под селёдочку и отдохнуть от недели. tost
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ян
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:10
Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения!


Забавы нынче странные какие-то..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика