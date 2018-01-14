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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 1570

ОПМ «Безопасная дорога»: Какие правонарушения зафиксировали в Актау

О зарегистрированных во время оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Безопасная дорога» правонарушениях рассказала капитан полиции Гульмира Адилханова, инспектор местной полицейской службы (МПС) УВД Актау.

Фото из архива
На первом этапе ОПМ с 11 по 13 января полицейские выявили 756 правонарушений. В мероприятии, по словам Гульмиры Адилхановой, было задействовано 187 сотрудников полиции.

Самым частым нарушением, по словам капитана полиции, является переход дороги в неположенном месте. За это к административной ответственности привлекли 112 человек. Им придется выплатить штраф в размере двух МРП (4 810 тенге).

Непристегнутыми ремнем безопасности (статья 593 часть 1 КоАП РК) оказались 86 человек.

64 водителя понесут ответственность за пользование при управлении автомобилем телефоном (статья 591 КоАП РК). Им придется выплатить штраф в размере пяти МРП (12 025 тенге).

20 водителей не пропустили пешеходов на «зебре» (статья 600 КоАП РК). Их привлекут к выплате штрафа в размере 10 МРП, то есть 24 050 тенге.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии (статья 608 КоАП РК) к ответственности привлекли шесть человек. Им грозит лишение водительских прав на три года.

За выезд на встречную полосу движения (статья 596 часть 3 КоАП РК) протоколы составлены на четырех водителей. Им грозит лишение права на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

Подложные государственные регистрационные номера на автомобиле (статья 590 часть 4 КоАП РК) использовали два водителя. По решению суда они либо выплатят штраф в размере 20 МРП (48 100 тенге) или лишатся права управления транспортными средствами на один год.

По линии общественного правопорядка самым частым стало нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах (статья 441 КоАП РК). За это понесут наказание 87 человек. Они обязаны выплатить штраф в размере трех МРП (7 215 тенге).

За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения к ответственности привлекли 70 человек. Им также предстоит выплатить штраф — пять МРП, то есть 12 025 тенге.

По статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) привлекли к ответственности 65 человек. Представители власти делают предупреждение или выписывают штраф в размере 20 МРП, то есть 48 100 тенге.

27 человек привлекли к ответственности за нарушение тишины в ночное время с 23:00 до 06:00 (статья 437 КоАП РК). Им предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП, то есть 12 025 тенге.

За мелкие хулиганства (статья 434 КОАП РК) наказание понесут 25 человек. Это влечет им штраф в размере пяти МРП (12 025 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

20 человек подверглись наказанию за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра (статья 442 КоАП РК). Это влечет штраф на законных представителей в размере трех МРП, то есть 7 215 тенге.

20 хозяев своих питомцев понесут ответственность за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек (статья 408 КоАП РК). Предусматривается предупреждение или штраф в размере трех МРП (7 215 тенге).

Второй этап профилактического мероприятия, как сказала капитан полиции, пройдет с 18 по 20 января.


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Комментарии ( 4 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 23:04
2
7 человек привлекли к ответственности за нарушение тишины в ночное время с 23:00 до 06:00 (статья 437 КоАП РК). Им предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП, то есть 12 025 тенге.


Второй этап профилактического мероприятия, как сказала капитан полиции, пройдет с 18 по 20 января.


Жаль, что нарушители тишины в ночное время не будут ждать 18-20 января. Они, как назло, шумят там и тогда, когда нет ни полицейских, ни участковых. Последних, вообще не видела в нашем дворе. Зато, одаренных отсутствием ума, такта и уважения к окружающим, наблюдаю через день. Нет. Через ночь.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 16:07
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Znayushiy zakon voditel' ezdit bez shtrafa

Я цитировал текст статьи. Не я же манипулирую терминами. Ну полицаи это да, бизнес есть бизнес.
 
-1
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:00
Master_kz
Nashi polismeny ne vinovaty, 4to nashi voditeli tupye. Oni prosto srubayut na etom babosiki i vse 4iki-puki.
Znayushiy zakon voditel' ezdit bez shtrafa
 
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  • greenpark
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:40
20 водителей не пропустили пешеходов на «зебре»

Сейчас нет такого понятия "пропустить пешехода"
Есть "уступить" то есть не создавать помех. И сами пешеходы должны по правилам двигаться а не так как это обычно бывает. Короче, эти зебры в топе всех кормушек-))
 
 

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