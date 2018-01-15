График отчетных встреч акима Актау с населением

Здание акимата Актау. Фото автора из архива

В среду, 17 января, аким Актау Галымжан Ниязов и аким Умирзака Ербол Сарыев встретятся с жителями Умирзака, жилого массива «Рауан», поселков Приозерный и Приморский. Отчетная встреча пройдет в средней школе №27 в Умирзаке. Начало в 16:00.



В четверг, 25 января, Галымжан Ниязов встретится с жителями Актау. Встреча пройдет в здании КГУТиИ имени Ш.Есенова в 16:00.



Итоговая встреча с горожанами пройдет 14 февраля в 10:00 в КДК имени Абая.