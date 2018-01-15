График отчетных встреч акима Актау с населением

В четверг, 25 января, Галымжан Ниязов встретится с жителями Актау. Встреча пройдет в здании КГУТиИ имени Ш.Есенова в 16:00.
Итоговая встреча с горожанами пройдет 14 февраля в 10:00 в КДК имени Абая.
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