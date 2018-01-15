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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 783

Социальную денежную помощь в 2018 году планируют оказать 970 семьям из Мангистау

Об этом со ссылкой на Куаныша Беришбаева, исполняющего обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

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Безусловную денежную помощь, как рассказал Куаныш Беришбаев, получат 2100 жителей Мангистау или 554 семьи.

Безусловная помощь оказывается семьям и гражданам, которые не могут получать доход по объективным причинам. К ним относятся:

- одинокие и (или) одиноко проживающие малообеспеченные лица, которые не могут работать в связи с достижением пенсионного возраста, инвалиды первой или второй группы, и люди с заболеваниями, при которых устанавливается временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев;

- малообеспеченные семьи, все трудоспособные члены которых - инвалиды первой и второй группы или имеют заболевания, при которых может устанавливаться временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев. В эту же категорию входят члены семьи, которые ухаживают за ребенком до семи лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым.

Обусловленную денежную помощь, как сообщил Куаныш Беришбаев, получат 416 семей или 1013 человек.

- Ожидается, что на получение пособий подадут заявки еще 1400 семей или 7000 человек. Обеспечить работой планируется 1960 человек — работоспособных членов этих семей, - рассказал Куаныш Беришбаев.

Обусловленная денежная помощь оказывается семьям, в которых есть хотя бы один работоспособный член. Основным условием станет заключение социального контракта и обязательное участие всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Ранее о новом формате выплаты адресной социальной помощи (АСП) рассказала Людмила Корчагина, заведующая сектором по назначению АСП и государственных детских пособий Актауского отдела занятости и социальных программ.


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Комментарии ( 1 )

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spacey (Посетители) Сегодня, 22:29
Почему не озвучена максимальная сумма денег на социальную помощь? Без неё остальные цифры ни о чём не говорят
 
 

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