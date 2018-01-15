Социальную денежную помощь в 2018 году планируют оказать 970 семьям из Мангистау

Безусловная помощь оказывается семьям и гражданам, которые не могут получать доход по объективным причинам. К ним относятся:
- одинокие и (или) одиноко проживающие малообеспеченные лица, которые не могут работать в связи с достижением пенсионного возраста, инвалиды первой или второй группы, и люди с заболеваниями, при которых устанавливается временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев;
- малообеспеченные семьи, все трудоспособные члены которых - инвалиды первой и второй группы или имеют заболевания, при которых может устанавливаться временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев. В эту же категорию входят члены семьи, которые ухаживают за ребенком до семи лет, ребенком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым.
Обусловленную денежную помощь, как сообщил Куаныш Беришбаев, получат 416 семей или 1013 человек.
- Ожидается, что на получение пособий подадут заявки еще 1400 семей или 7000 человек. Обеспечить работой планируется 1960 человек — работоспособных членов этих семей, - рассказал Куаныш Беришбаев.
Обусловленная денежная помощь оказывается семьям, в которых есть хотя бы один работоспособный член. Основным условием станет заключение социального контракта и обязательное участие всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.
Ранее о новом формате выплаты адресной социальной помощи (АСП) рассказала Людмила Корчагина, заведующая сектором по назначению АСП и государственных детских пособий Актауского отдела занятости и социальных программ.