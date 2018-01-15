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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:12

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В Актау по итогам ОПМ «Дети в ночном городе» к ответственности привлекли родителей 25 несовершеннолетних

В отношении родителей составлены протоколы по части 1 и 2 статьи 442 КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области
По части 1 статьи 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетнего в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00) к ответственности привлекли родителей четверых несовершеннолетних. Им грозит штраф три МРП (7 215 тенге).

За нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 к ответственности привлекли родителей 21 подростка. Согласно части 2 статьи 442 КоАП РК, им грозит предупреждение.

За допущение нахождения несовершеннолетнего в развлекательном заведении к ответственности привлекли его сотрудника.

- Выявлено, что несовершеннолетний 2000 года рождения явился после 00:00 часов без сопровождения законных представителей в компьютерный клуб, расположенный в 15 микрорайоне Актау. В отношении законного представителя составлен протокол по части 1 статьи 442 КоАП РК. В отношении административного сотрудника развлекательного учреждения за допущение правонарушений составлен протокол по части 1 статьи 132 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

На профилактический учет в отделение ювенальной полиции УВД Актау поставлены четверо несовершеннолетних.

- На контроль взяты две семьи, в которых родители не выполняют родительские обязанности и не занимаются воспитанием детей, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

При проверке развлекательных заведений за нарушение запрета на курение в общественных местах к ответственности привлекли четверых человек.

- Двоих граждан привлекли к ответственности по части 1 статьи 441 КоАП РК (Потребление табачных изделий в отдельных общественных местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет на потребление табачных изделий). Им грозит штраф три МРП (7 215 тенге). Еще двоих — за нарушение части 3 статьи 441 КоАП РК (Нарушение работодателем законодательства Республики Казахстан, предусматривающего выделение специальных мест для потребления табачных изделий, а также непринятие мер к лицам, потребляющим табачные изделия в не определенных для этого специальных местах), что влечет штраф от 10 до 40 МРП, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло 13 и 14 января в Актау. В нем приняли участие представители местных исполнительных органов, суда, прокуратуры, отдела образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства.


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