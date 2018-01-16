Синоптики предупреждают жителей Мангистау о ночных заморозках

В среду, 17 января, по прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», температура воздуха ночью составит -10°С... -12°С. Скорость ветра 7-12 м/с. День ожидается без осадков.
В четверг, 18 января, в Актау, по данным синоптиков, ожидаются осадки.
В пятницу, 19 января, ожидается повышение температуры днём до +3..+5°С.
Советы по предупреждению обморожения и охлаждения на морозе:
- Воздержаться от употребления алкоголя, что провоцирует утрату тепла и при этом создает иллюзорное ощущение комфортной температуры тела;
- Носить непромокаемую свободную одежду, лучше всего две кофты. Тогда между прослойками одежды будет воздух, помогающий телу удерживать тепло;
- Перед выходом на мороз необходимо поесть. На морозе не следует курить - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;
- Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте кремом;
- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;
- Следует избегать контактов голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже, вызвав травмы и болезненные ощущения.
Признаки переохлаждения:
— озноб;
— мышечная дрожь;
— заторможенность и апатия;
— неадекватное поведение, бред и галлюцинации;
— посинение или побеление губ;
— снижение температуры тела.
Как помочь при переохлаждении?
Необходимо доставить пострадавшего в любое теплое помещение. Снять с него холодную обувь и заледеневшие носки. Напоить горячим чаем и сделать массаж конечностей, восстанавливающий кровообращение. При необходимости можно дать обезболивающие лекарства. В процессе оказания самостоятельной помощи вызвать доктора.