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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 18:12

Просмотров: 905

Синоптики предупреждают жителей Мангистау о ночных заморозках

В ночь с 16 на 17 января в области сохранится температура от -21°С до -26°С. Об этом сообщает РГП «Казгидромет».

Фото с сайта pixabay.com
Понижение температуры воздуха в Мангистауской области сохраняется с 15 января. В Мангистауской областной больнице сообщили, что пациентов с обморожением не поступало.

В среду, 17 января, по прогнозам синоптиков РГП «Казгидромет», температура воздуха ночью составит -10°С... -12°С. Скорость ветра 7-12 м/с. День ожидается без осадков.

В четверг, 18 января, в Актау, по данным синоптиков, ожидаются осадки.

В пятницу, 19 января, ожидается повышение температуры днём до +3..+5°С.

Советы по предупреждению обморожения и охлаждения на морозе:

- Воздержаться от употребления алкоголя, что провоцирует утрату тепла и при этом создает иллюзорное ощущение комфортной температуры тела;

- Носить непромокаемую свободную одежду, лучше всего две кофты. Тогда между прослойками одежды будет воздух, помогающий телу удерживать тепло;

- Перед выходом на мороз необходимо поесть. На морозе не следует курить - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми;

- Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте кремом;

- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- Следует избегать контактов голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже, вызвав травмы и болезненные ощущения.

Признаки переохлаждения:

— озноб;
— мышечная дрожь;
— заторможенность и апатия;
— неадекватное поведение, бред и галлюцинации;
— посинение или побеление губ;
— снижение температуры тела.

Как помочь при переохлаждении?

Необходимо доставить пострадавшего в любое теплое помещение. Снять с него холодную обувь и заледеневшие носки. Напоить горячим чаем и сделать массаж конечностей, восстанавливающий кровообращение. При необходимости можно дать обезболивающие лекарства. В процессе оказания самостоятельной помощи вызвать доктора.


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