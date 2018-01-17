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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 16:42

Просмотров: 611

Семь детских изобретений со всего мира

Lada.kz предлагает подборку детских изобретений, которые изменили мир.

Джек Андрак. Школьник, который изобрёл тестер для определения рака
Ласты

Бенджамин Франклин - один из первых юных гениев на планете. В 12 лет он изобрёл ласты для плавания. Первые ласты были деревянные, и надевались не только на ноги, но и на руки. С тех пор, 17 января, в день рождения изобретателя, отмечают международный День детских изобретений.

Семь детских изобретений со всего мира


Тестер для определения рака

Некогда 14-летний школьник Джек Андрак из штата Мэриленд (США) познал боль утраты близкого друга, который умер от рака. Событие настолько шокировало мальчика, что он почти семь месяцев провёл в своей лаборатории и изобрёл тестер для определения рака, состоящий из нанотрубок, которые дают возможность определить рак легких, поджелудочной железы или яичников на ранней стадии. Если быть точнее, в 168 раз быстрее, чем традиционные методы диагностики. Благодаря этому изобретению врачи смогли спасти не одну жизнь, начиная с 2012 года.

Семь детских изобретений со всего мира


Шрифт Брайля

Данный шрифт разработал 15-летний француз Луи Брайль в 1824 году. Шрифт Брайля предназначен для письма и чтения незрячими людьми. В три года маленький Луи поранился в мастерской своего отца сапожным шилом и лишился зрения. Первой книгой, которая была напечатана этим шрифтом, стала «История Франции», вышедшая в 1837 году.

Семь детских изобретений со всего мира


Фруктовый лед

Совершенно случайно в 1905 году юный Фрэнк Ипперсон из городка в штате Калифорния изобрёл новый десерт – фруктовый лёд. В 11 лет Фрэнк приготовил себе шипучку и пошёл гулять с друзьями, взяв её с собой. В порыве детских игр мальчик забыл свою шипучку на улице, а когда на следующее утро вернулся за ней, обнаружил удивительное открытие. Шипучка замёрзла, и на вкус, и на вид не была похожа ни на какие сладости. Кусочек цветного льда на палочке, которую ребенок тут же приспособил к десерту, оказался настолько вкусным, что уже через год фруктовым льдом производства Ипперсона объедались все посетители местных парков и театров. Еще через несколько лет лакомство получило патент и вышло за пределы одной страны.

Семь детских изобретений со всего мира


Меховые наушники

В конце XIX столетия своенравный и талантливый Честер Гринвуд, мальчик из многодетной семьи, отправился с друзьями на каток. Мороз на улице стоял лютый, и уши все время замерзали, заставляя ребят то и дело возвращаться домой. Честер, всем сердцем ненавидящий головные уборы и шарфы, уговорил свою бабушку на сделку – соорудить нечто, что греет уши, но при этом не является ни шапкой, ни шарфом, ни чем-либо еще привычным для того времени.

Так к концам проволочной петли он прикрепил по кусочку меха и водрузил эту конструкцию на голову. Самодельные наушники произвели на его друзей такое впечатление, что 15-летнего подростка тут же нарекли местным «дизайнером» и попросили создать каждому из ребят парочку уникальных наушников.

Семь детских изобретений со всего мира


Космическая зубная щётка

Идея создания орбитальной зубной щетки пришла в голову московскому школьнику Дмитрию Резникову в 2009 году. Она выглядит, как давно привычное электрическое устройство. Три кнопки. Первая активирует подачу зубной пасты по каналам к щетинкам. Вторая включает компрессор и прогоняет воздух, не позволяя пасте засохнуть. Третья кнопка включает компрессор на обратную тягу. Уже использованная паста засасывается в специальный контейнер с отходами. Изобретение позволяет космонавтам чистить зубы вообще без воды. Ничего подобного прежде не было: паста сама выдавливается и сама исчезает.

Семь детских изобретений со всего мира


Батут

Наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку, в 1930 году. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний подросток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

Семь детских изобретений со всего мира


Напомним, Lada.kz знакомит читателей с изобретениями воспитанников кружка робототехники при Назарбаев Интеллектуальной школе.


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