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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:38

Просмотров: 2623

Вкладчики Актау: Полгода мы не можем получить квартиры по государственной программе

Вкладчики «Жилстройсбербанка» говорят, что уже выплачивают взносы по ипотеке, а квартиры они так и не увидели. Параллельно несостоявшиеся новоселы вынуждены снимать жилье, что создает двойную нагрузку на семейный бюджет.

ЖК «Айракты»
Сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Айрыкты» на 540 квартир строители, как говорят вкладчики, обещали еще в июле 2017 года.

В декабре они объявили, что объект готов и Новый год вкладчики «Жилстройсбербанка», которые уже подписали договоры купли-продажи, смогут встречать в собственных квартирах. Люди начали выплачивать первые платежи по ипотеке, а заехать в дома так и не смогли.

- В условиях конкурса было указано, что дом введут в эксплуатацию летом, в июле 2017 года, мы в это поверили. До сих пор живем семьей с двумя детьми в съемной квартире. Получается, мы сейчас платим и аренду за съемную квартиру, и в январе нам уже надо будет произвести первый платеж по ипотеке. Но мы, например, не сможем два платежа потянуть, и что... мы должны будем еще и просрочку выплачивать, хотя такая ситуация произошла не по нашей вине, - рассказала Тлектес Кундыбаева.

Жильцы говорят, что по договору купли-продажи, который они подписали в декабре 2017 года, было указано, что дом готов к эксплуатации.



- Дом еще не готов к заселению. До сих пор вокруг него стоит ограждение. Жить в нем невозможно, а люди уже оформили кредит и выплачивают деньги за квартиры, в которых не живут. Здесь ходит спецтехника, как мы можем заехать и жить здесь? Это же невозможно. Надо же было все это предусмотреть и оформлять договор купли-продажи только после полной готовности, - говорит Жандос Байманасов.

Причины, по которым людей не пускают в собственные дома, по их словам, каждый раз им называют разные.

- Дом построен, ключи у меня на руках, а я снаружи. Еще я должна за это кредит платить? Половина из нас, даже больше половины людей, снимают квартиры. Конечно, для нас теперь накладно еще и ипотеку платить. А еще и в ремонт мы должны будем вложить средства. Элементарно - мебель и технику купить. Покупая одежду, мы мерим ее и смотрим на качество. А здесь, получается, с закрытыми глазами нам сказали подписать договоры и мы подписали. Надеялись, что все будет по-человечески. А когда пришли и увидели, что здесь невозможно ходить, вокруг сплошная грязь, нет ни дорог, ни тротуаров, конечно, мы возмущены, - говорит Айгуль Аймуханова.

В акимате Актау сообщили, что дома подключены к коммуникациям. Все необходимое для проживания в жилом комплексе есть.

- С 2016 года мы прокладываем инженерные сети в 17 микрорайоне. Проект разделен на два этапа. Первый этап — это прокладка магистральных линий, которые доходят до жилого комплекса «Каспий Тауэрс», в котором в свое время были проблемы долевого строительства. Благодаря совместным действиям акиматов города и области эту работу мы закончили. В 2017 году начали реализацию второй очереди этого проекта, который охватывает оставшуюся часть 17 микрорайона. В том числе в этот проект входит водоснабжение, канализация, автодороги, тротуарные и пешеходные зоны, электро- и газоснабжение и все то, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности данного микрорайона, - рассказал Нурлыбай Аккулов, заместитель акима Актау.

В прошлом году на эти работы выделили 200 миллионов тенге из республиканского бюджета. На продолжение прокладки сетей получено еще 600 миллионов тенге.

- В первую очередь работы были направлены на то, чтобы подвести инженерные сети к жилому комплексу «Айракты», который состоит из девяти домов. Сейчас к этому объекту подведены все основные магистральные сети: электроснабжение, газоснабжение, канализация. Оставшиеся работы будут проводиться в этом году, 600 миллионов тенге мы уже получили из республиканского бюджета, договор на их проведение подписан, подрядчик имеется, - сказал Нурлыбай Аккулов.

Прокладку внутриплощадочных сетей жилого комплекса «Айракты» местные власти начали в прошлом году за счет местного бюджета. На эти цели было выделено 800 миллионов тенге.



- За эти деньги мы закончили планировку площадки жилого комплекса, эта территория - бывший карьер, поэтому пришлось делать отсыпку, чтобы поднять уровень домов. С начала отопительного сезона дома подключены к тепловым сетям и уже отапливаются. Кроме этого мы подали водоснабжение и электроснабжение, и подключили канализацию. Данный жилой комплекс был построен по государственной программе, по заказу «Байтерек Девелопмент». Квартиры в нем реализованы через вкладчиков «Жилстройсбербанка». Для того, чтобы пользоваться светом, водой и другими благами, необходимо заключить договоры с производящими и передающими тепло и воду организациями. В домах все уже подключено и готово к эксплуатации, - сказал Нурлыбай Аккулов.

Положить асфальт на придомовых площадках местные власти обещают весной.

- В связи с тем, что финансирование было неполным и из-за погодных условий асфальтирование площадки перенесли на более теплое время. В конце февраля-марте мы ожидаем уточнение бюджета, на котором будет рассматриваться наша заявка по данному вопросу, - сказал заместитель акима Актау.

В банке, вкладчиками которого являются жильцы, сообщили, что контролируют ситуацию. И жильцы уже могут вселяться в свои квартиры.

- Никаких проблем со строительством объекта нет. Возможно, остались какие-то детали, но объект готов к эксплуатации, - сообщили в банке.

Скриншот с видео. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 11 )

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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 11:28
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Подумать стоит.

Пусть слон думает. У него голова большая.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:05
Сорусаt
Подумать стоит.
 
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  • botden
  • tolk
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:25
Цитата: Copycat
Только почему то, вместо того, что бы людям объяснить, что ни в коем случае связываться с этими банками нельзя вообще, их вместо этого пиарят и рекламируют.

Твоя беда в том, что ты не знаешь, кому принадлежат эти банки.
Цитата: Copycat
Мне почти 30 лет

Цитата: Copycat
Отдайте мне паспорт СССР

Что даст тебе этот паспорт? Ты не знаешь, что такое жизнь при Союзе.
Цитата: Copycat
я уеду отсюда. Это моя единственная мечта и моя цель последних лет. Чемодан, вокзал, куда угодно.

Для выезда вполне достаточно нынешней ксивы.
 
-1
  • Zhanik
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  • Око
  • botden
 Copycat (Посетители) Сегодня, 10:17
Quwanysh Atshybaiuly,

Да вариантов куча! Смотря сколько денег. Если два миллиона тенге, доставшиеся от покойно бабули - то тут толку, конечно, мало. И то - депозит это самый последний вариант. Можно купить золото, если планируете "копить долгосрочно" (это глупо, но для нас как раз). Можно купить авто, землю (не в Казахстане само собой). А если есть действительно деньги - можно организовать фермерское хозяйство, инвестировать в имущество за границей, помочь кому-нибудь, кто нуждается. Потратить на самообразование (не есеновский псевдоуниверситет, а реальное образование), в общем вариантов море. Положить их в банк или в так называемый "бизнес" - это последнее дело. Этим вы не только наносите себе ущерб, рискуя потерять что есть - но и плодите несправедливость и разруху.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:58
Copycat
А что вы предлагаете? Под матрас хранить ...
 
-1
  • Zhanik
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  • Quwanysh Atshybaiuly
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  • botden
 Copycat (Посетители) Сегодня, 09:47
Цитата: Тюхман87
Пора уже понять что жилстройбанк это лохотрон, как русская рулетка кому то повезло, кому то нет!!!


Вот вот! Только почему то, вместо того, что бы людям объяснить, что ни в коем случае связываться с этими банками нельзя вообще, их вместо этого пиарят и рекламируют. Каспий банк (будь он неладен) так вообще уже до такой степени обнаглел, что навязывает по телефону свои кредиты! А ведь люди то на денежку слабые - берут, а потом концы с концами свести не могут. Банковская деятельность, как и коммерческая деятельность это легализованное преступление против общества и государства.

Люди не берите кредиты, не кладите на депозиты свои деньги - это всё лохотрон!
 
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 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 09:42
Пора уже понять что жилстройбанк это лохотрон, как русская рулетка кому то повезло, кому то нет!!!
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 09:25
не пойму а зачем нужно было подписывать договор если дом еще не был сдан...
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:57
Подавайте в суд и акимат и стройшика. Ведь у вас есть договор, бумаги какие-то. Они только так понимают
 
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  • arelav_74
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 elek (Посетители) Сегодня, 08:44
В банке, вкладчиками которого являются жильцы, сообщили, что контролируют ситуацию. И жильцы уже могут вселяться в свои квартиры.

Зачем самому себе противоречить?
Для того, чтобы пользоваться светом, водой и другими благами, необходимо заключить договоры с производящими и передающими тепло и воду организациями.
 
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