Вкладчики Актау: Полгода мы не можем получить квартиры по государственной программе

Сдать в эксплуатацию жилой комплекс «Айрыкты» на 540 квартир строители, как говорят вкладчики, обещали еще в июле 2017 года.В декабре они объявили, что объект готов и Новый год вкладчики «Жилстройсбербанка», которые уже подписали договоры купли-продажи, смогут встречать в собственных квартирах. Люди начали выплачивать первые платежи по ипотеке, а заехать в дома так и не смогли.- В условиях конкурса было указано, что дом введут в эксплуатацию летом, в июле 2017 года, мы в это поверили. До сих пор живем семьей с двумя детьми в съемной квартире. Получается, мы сейчас платим и аренду за съемную квартиру, и в январе нам уже надо будет произвести первый платеж по ипотеке. Но мы, например, не сможем два платежа потянуть, и что... мы должны будем еще и просрочку выплачивать, хотя такая ситуация произошла не по нашей вине, - рассказала Тлектес Кундыбаева.Жильцы говорят, что по договору купли-продажи, который они подписали в декабре 2017 года, было указано, что дом готов к эксплуатации.- Дом еще не готов к заселению. До сих пор вокруг него стоит ограждение. Жить в нем невозможно, а люди уже оформили кредит и выплачивают деньги за квартиры, в которых не живут. Здесь ходит спецтехника, как мы можем заехать и жить здесь? Это же невозможно. Надо же было все это предусмотреть и оформлять договор купли-продажи только после полной готовности, - говорит Жандос Байманасов.Причины, по которым людей не пускают в собственные дома, по их словам, каждый раз им называют разные.- Дом построен, ключи у меня на руках, а я снаружи. Еще я должна за это кредит платить? Половина из нас, даже больше половины людей, снимают квартиры. Конечно, для нас теперь накладно еще и ипотеку платить. А еще и в ремонт мы должны будем вложить средства. Элементарно - мебель и технику купить. Покупая одежду, мы мерим ее и смотрим на качество. А здесь, получается, с закрытыми глазами нам сказали подписать договоры и мы подписали. Надеялись, что все будет по-человечески. А когда пришли и увидели, что здесь невозможно ходить, вокруг сплошная грязь, нет ни дорог, ни тротуаров, конечно, мы возмущены, - говорит Айгуль Аймуханова.В акимате Актау сообщили, что дома подключены к коммуникациям. Все необходимое для проживания в жилом комплексе есть.- С 2016 года мы прокладываем инженерные сети в 17 микрорайоне. Проект разделен на два этапа. Первый этап — это прокладка магистральных линий, которые доходят до жилого комплекса «Каспий Тауэрс», в котором в свое время были проблемы долевого строительства. Благодаря совместным действиям акиматов города и области эту работу мы закончили. В 2017 году начали реализацию второй очереди этого проекта, который охватывает оставшуюся часть 17 микрорайона. В том числе в этот проект входит водоснабжение, канализация, автодороги, тротуарные и пешеходные зоны, электро- и газоснабжение и все то, что необходимо для обеспечения жизнедеятельности данного микрорайона, - рассказал Нурлыбай Аккулов, заместитель акима Актау.В прошлом году на эти работы выделили 200 миллионов тенге из республиканского бюджета. На продолжение прокладки сетей получено еще 600 миллионов тенге.- В первую очередь работы были направлены на то, чтобы подвести инженерные сети к жилому комплексу «Айракты», который состоит из девяти домов. Сейчас к этому объекту подведены все основные магистральные сети: электроснабжение, газоснабжение, канализация. Оставшиеся работы будут проводиться в этом году, 600 миллионов тенге мы уже получили из республиканского бюджета, договор на их проведение подписан, подрядчик имеется, - сказал Нурлыбай Аккулов.Прокладку внутриплощадочных сетей жилого комплекса «Айракты» местные власти начали в прошлом году за счет местного бюджета. На эти цели было выделено 800 миллионов тенге.- За эти деньги мы закончили планировку площадки жилого комплекса, эта территория - бывший карьер, поэтому пришлось делать отсыпку, чтобы поднять уровень домов. С начала отопительного сезона дома подключены к тепловым сетям и уже отапливаются. Кроме этого мы подали водоснабжение и электроснабжение, и подключили канализацию. Данный жилой комплекс был построен по государственной программе, по заказу «Байтерек Девелопмент». Квартиры в нем реализованы через вкладчиков «Жилстройсбербанка». Для того, чтобы пользоваться светом, водой и другими благами, необходимо заключить договоры с производящими и передающими тепло и воду организациями. В домах все уже подключено и готово к эксплуатации, - сказал Нурлыбай Аккулов.Положить асфальт на придомовых площадках местные власти обещают весной.- В связи с тем, что финансирование было неполным и из-за погодных условий асфальтирование площадки перенесли на более теплое время. В конце февраля-марте мы ожидаем уточнение бюджета, на котором будет рассматриваться наша заявка по данному вопросу, - сказал заместитель акима Актау.В банке, вкладчиками которого являются жильцы, сообщили, что контролируют ситуацию. И жильцы уже могут вселяться в свои квартиры.- Никаких проблем со строительством объекта нет. Возможно, остались какие-то детали, но объект готов к эксплуатации, - сообщили в банке.