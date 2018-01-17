В совершении карманных краж в Актау подозревают 63-летнего мужчину

1. Приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам.



2. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к террористическому преступлению.



3. Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.



4. Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на террористическое преступление.



5. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть данной статьи.

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



2. Кража, совершенная:



1) группой лиц по предварительному сговору;



2) неоднократно;



3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство;



4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



3. Кража, совершенная в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.



4. Кража, совершенная:



1) преступной группой;



2) из нефтегазопровода;



3) в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Задержанного мужчину 1955 года рождения подозревают в совершении краж в автобусах.- Досудебное расследование ведётся по части 1 статьи 188 УК РК (Кража) и части 1 статьи 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.