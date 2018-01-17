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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 17:26

Просмотров: 881

В совершении карманных краж в Актау подозревают 63-летнего мужчину

Досудебное расследование ведут по двум статьям Уголовного кодекса РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото с сайта liter.kz
Задержанного мужчину 1955 года рождения подозревают в совершении краж в автобусах.

- Досудебное расследование ведётся по части 1 статьи 188 УК РК (Кража) и части 1 статьи 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Статья 24 УК РК. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

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Статья 188 УК РК. Кража

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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Вчера, 20:43
Дед, хорош уже трассу гонять! Пенсионный возраст подошел. stena
 
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manwyk (Посетители) Вчера, 20:01
В воровском мире на пенсию не отправляют,а садют,чтоб на казенном коште без забот свой век доживал?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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