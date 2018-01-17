В Актау представили проект обустройства пешеходной зоны на скалистом побережье

- Поверхность тротуара представляет собой покрытие из композитного материала на основе дерева (ДПК). Состав материала специально разработан для нашего региона с учетом крайне агрессивной среды воздействия. Ввиду особой сложности рельефа тротуар проложен в большей степени между скальными обвалами с целью наиболее гармоничного расположения в естественном природном ландшафте. Сами камни разрушать не будут - тропу впишут в естественный рельеф. По всей протяжённости предусмотрены 24 смотровые площадки с местами отдыха разной площади. В местах повышенной опасности на тротуаре предусмотрены поручни, выполненные из аналогичного ДПК, - рассказал Марат Сюников, представитель проектной компании.
Основную смотровую площадку площадью 1500 квадратных метров планируют расположить на мысе в 4А микрорайоне. Будет организован подъезд к площадке напротив 9 дома 4 микрорайона.
- На смотровой площадке будут: парковка на 30 мест, туалет, пункт полиции. В центре смотровой площадки проектом предусмотрены солнечные часы. От смотровой площадки к тротуару «Скальная тропа» предусмотрен вырез в скале с лестничным маршем. В существующей пещере площадью 552 квадратных метра будет предусмотрено освещение сводов и установка проектора. По всей протяжённости тротуара «Скальная тропа» будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт полиции у основной смотровой площадки, - говорит разработчик проекта.
На двух участках скального массива, по проекту, будут проецировать слайды, связанные с историей Мангистау. Срок строительства определён проектом в 12 месяцев.
По словам автора проекта Марата Сюникова, тропа станет одной из достопримечательностей Актау.
- На сегодняшний день проект «Скальная тропа» проходит экспертизу. После утверждения проекта будут искать инвестора. Сейчас главное то, что если проект будет воплощен в жизнь, наши горожане и гости Актау смогут прогуливаться вдоль скал там, где сейчас пройти без определённой физической подготовки сложно, - отметил Марат Сюников.
Напомним, ранее был представлен проект набережной вдоль скал 4 микрорайона.
Фото и видео предоставлены Маратом Сюниковым