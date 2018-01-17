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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:50

Просмотров: 3393

В Актау представили проект обустройства пешеходной зоны на скалистом побережье

По проекту, на побережье разместят смотровые площадки, тротуары и скамейки. Скалы планируют подсветить и проектировать на них изображения. Строительство планируют завершить за год. При строительстве тротуаров авторы проекта обещают не нарушать естественный рельеф побережья. Разработкой проекта за счёт бюджетных средств занимается компания «Винитол».

Иллюстративное фото
Пешеходную зону планируют расположить у подножья скального массива 4А микрорайона.



- Поверхность тротуара представляет собой покрытие из композитного материала на основе дерева (ДПК). Состав материала специально разработан для нашего региона с учетом крайне агрессивной среды воздействия. Ввиду особой сложности рельефа тротуар проложен в большей степени между скальными обвалами с целью наиболее гармоничного расположения в естественном природном ландшафте. Сами камни разрушать не будут - тропу впишут в естественный рельеф. По всей протяжённости предусмотрены 24 смотровые площадки с местами отдыха разной площади. В местах повышенной опасности на тротуаре предусмотрены поручни, выполненные из аналогичного ДПК, - рассказал Марат Сюников, представитель проектной компании.

Основную смотровую площадку площадью 1500 квадратных метров планируют расположить на мысе в 4А микрорайоне. Будет организован подъезд к площадке напротив 9 дома 4 микрорайона.

- На смотровой площадке будут: парковка на 30 мест, туалет, пункт полиции. В центре смотровой площадки проектом предусмотрены солнечные часы. От смотровой площадки к тротуару «Скальная тропа» предусмотрен вырез в скале с лестничным маршем. В существующей пещере площадью 552 квадратных метра будет предусмотрено освещение сводов и установка проектора. По всей протяжённости тротуара «Скальная тропа» будут установлены камеры видеонаблюдения с выводом на пульт полиции у основной смотровой площадки, - говорит разработчик проекта.

На двух участках скального массива, по проекту, будут проецировать слайды, связанные с историей Мангистау. Срок строительства определён проектом в 12 месяцев.

По словам автора проекта Марата Сюникова, тропа станет одной из достопримечательностей Актау.

- На сегодняшний день проект «Скальная тропа» проходит экспертизу. После утверждения проекта будут искать инвестора. Сейчас главное то, что если проект будет воплощен в жизнь, наши горожане и гости Актау смогут прогуливаться вдоль скал там, где сейчас пройти без определённой физической подготовки сложно, - отметил Марат Сюников.



Напомним, ранее был представлен проект набережной вдоль скал 4 микрорайона.

Фото и видео предоставлены Маратом Сюниковым


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Проект «Скальная тропа»


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Комментарии ( 16 )

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  • Kito
 Empro (Посетители) Вчера, 22:33
задумка понравилась) С семьей прогулялись бы, давно там не был (лет 13 точно).
В 80-90-х мы в тех местах рыбачили, ловили черных больших бычков с дедом) Спускались по скалам.
 
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albert124 (Посетители) Вчера, 22:33
После утверждения проекта будут искать инвестора

Здесь не инвестор, а меценат нужен
 
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  • Kito
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murasocer (Посетители) Вчера, 21:42
это будет провал
 
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  • Kito
 nands1978 (Посетители) Вчера, 20:55
Задумка конечно классная. Но будет ли все так как показано на видео? Или сначала тряханут инвесторов, соберут бабки, а потом пересчитают смету и окажется что малова то будет.....
 
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Lokki_13 (Посетители) Вчера, 20:10
Задумка отличная. Но как всегда плучится через ж.... Да и некоторые слои нашего общиства быстренько всё переломают. В итоге деньги на ветер ппустят. Но идея отличная. Мне нравиться.
 
-1
  • Kito
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  • Santa
  • nadiuna
 spacey (Посетители) Вчера, 20:06
Такой радужной подсветкой нужно осветить акиматы - городской и областной. Заслужили.
Для людей не нужно это карикато. Лучше пусть освободят берег от незаконных построек. Обещали, но не выполняют.
В прошлом году возле набережной, за несколько миллионов, курам на смех освещали козла, коротконогого верблюда и тюленя. Ну и к чему это световое шоу и где это освещение сейчас?
Остепенитесь, акимы! Лучше установите навесы над скамейками набережной или зонты. Большую пользу сделаете для людей.
Сколько денег уже ухайдохали на разные проекты, а толку?
Приведите городской парк в порядок!!! Деньги на всякое фуфло находите, а на парк найти не можете. Скажите правду - не хотите! Ну сколько можно лгать и вешать лапшу на уши людям???
 
-3
  • leo529
  • nadiuna
  • Бендэр
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  • Kito
 manwyk (Посетители) Вчера, 19:56
Это будет хит нашего города.За!

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • nadiuna
 master_kz (Посетители) Вчера, 19:50
Цитата: Patrol
Вы их только увечите.

Разноцветная подсветка а-ля "лгбт" это уже даже не смешно.
Цитата: Erlan84
да прибудет с тобой тендер!

Там еще "аракс" никак недопилят, всему свое время-))
 
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Just Do (Посетители) Вчера, 19:47
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Кто будет там летам в 45 градус жаре стоять и романтику разводить?

Проектировщик нью васюков.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 19:30
Вот у нас есть морской бульвар и что? Да, там много места для каких-то концертов, для бордака с великами. Вы хоть замечали, что летом морской бульвар пустой из-за жары, которая у нас бывает? Люди выходят на бульвар после захода солнце. И зимой та же проблема. Из-за холода там пусто. А ведь есть решение, растите деревья с умом, вдоль тротуар, чтоб деревья закрывали верхнюю часть тротуара и была обычная тень. Всего-лишь тень. Ну, вот зачем нам столько посаженных в городе деревьев, если нет тени летом? У нас ведь город компактный, это весомый плюс.
Это я к чему? Вот вижу эту дорожку вдоль скал. И нет тени. Кто будет там летам в 45 градус жаре стоять и романтику разводить?
 
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