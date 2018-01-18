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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:44

Просмотров: 634

Жителям села Турыш обещают возместить 80 процентов затрат на бурение колодцев

Об этом, со ссылкой на Бейнеубека Абилова, акима Бейнеуского района, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Бейнеубек Абилов заявил, что если житель села копает колодец самостоятельно, государство возвратит 80 процентов затраченных на работу средств.

- Если 100-метровый колодец обходится в среднем в 5 миллионов тенге, то 4 миллиона вернет государство. Таким образом, колодец обойдется в 1 миллион тенге. Самостоятельно местные жители выкопали 17 из 18 скважин. Нам никаких запросов не поступало. Руководитель сельскохозяйственного отдела собирает заявления от местных жителей, и по ним мы будем субсидировать бурение скважин, - сказал Бейнеубек Абилов.

Ералы Тугжанов, глава Мангистауской области, отметил, что в выкопанных колодцах не всегда бывает вода.

- Поэтому, прежде чем копать его, необходимо привлекать специалистов. Они должны тоже принимать участие в этой работе и профессионально помогать сельчанам, которые хотят выкопать колодцы самостоятельно, - сказал Ералы Тугжанов.

В селе Турыш на ферме «Берекет» обещают построить теплицы. Для этого государство планирует дважды в год выдавать субсидии до 5 миллионов тенге за гектар. Фермерам обещают компенсировать 30 процентов средств, затраченных на строительство теплиц и на приобретенное оборудование, а также 50 процентов затрат на ирригационную систему.

Кроме того, 50 процентов расходов на разведение и корм скота фермерам также планируют компенсировать из бюджета.

- Мы должны эффективно использовать эту возможность - поддержку правительством животноводства и растениеводства. Если казахстанцы воспользуются этой возможностью, можно будет найти решение многих проблем в сельском хозяйстве. Необходимо информировать население и проводить разъяснительную работу. Надо организовать образовательные и методические курсы для молодежи по сельскому хозяйству, - сказал аким региона Ералы Тугжанов.

Еще один актуальный вопрос подняли жители села Турыш - строительство железнодорожного переезда в селе. Аким области поручил разработать проектно-сметную документацию для строительства переезда до марта текущего года. Затем передать документы в АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В селе Турыш Бейнеуского района проживает 701 человек.


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Комментарии ( 1 )

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Мустафа (Посетители) Сегодня, 10:57
Бурят скважины, а колодцы копают! chih
 
 

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