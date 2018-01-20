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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:33

Просмотров: 734

Саламат Жумаш: Ищу волонтеров для помощи онкологическим больным

Саламат Жумаш, житель Актау, хочет посвятить себя служению нуждающимся больным. В прошлом году от рака умерла мать мужчины. Саламат призывает всех, кто имеет возможность и желание помогать людям с онкологией, присоединиться к нему.

Саламат Жумаш. Фото автора
Как рассказал Саламат Жумаш, в 2017 году от рака пищевода IV степени умерла его мама.

-
В 2017 году на учет в онкодиспансер было поставлено 26 000 человек. К глубокому сожалению, половина из них покинула нас. Среди них и моя мама Мамликат. Я назвал общественное объединение ее именем. Смерть матери стала переломным моментом в моей жизни, вместе нам пришлось пройти через многое. Постоянный страх потерять близкого человека, безразличие других, и самое страшное — это беспомощность — все это мне пришлось пережить. Наша цель сегодня - сплотиться в одно целое и по максимуму помогать друг другу во всех направлениях. Это, в первую очередь, волонтерская поддержка больных на дому и в онкодиспансере, юридическая, психологическая и религиозная помощь. В дальнейшем планирую открыть фонд для сбора средств нуждающимся в лекарственных препаратах. Призываю всех неравнодушных людей, все общественные организации, молодежные объединения, городской акимат не оставаться в стороне
, - поделился Саламат Жумаш.

Все, кто заинтересовался предложением Саламата, могут звонить по телефонам: 8 701 664 2112, 8 707 666 2158, с 17:00 часов.

Как сообщается на сайте Tengrinews.kz, в настоящее время на диспансерном учете в онкологических организациях республики состоят 161 113 онкологических больных. Отмечается ежегодный рост заболеваемости: в 2012 году на учет были взяты 143 516 человек, в 2015 году - 158 119 человек.


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Комментарии ( 1 )

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  • Gaholimy
  • abadan
 бася (Посетители) Сегодня, 11:26
молодец Саламат!доброе святое дело..
тяжело будет найти в нашем обществе тех,кто хочет видеть чужую боль,страдания и безысходность ..
и тем более кто уже прошёл через это,потеряв близких(..
 
 

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