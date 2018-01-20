Саламат Жумаш: Ищу волонтеров для помощи онкологическим больным

В 2017 году на учет в онкодиспансер было поставлено 26 000 человек. К глубокому сожалению, половина из них покинула нас. Среди них и моя мама Мамликат. Я назвал общественное объединение ее именем. Смерть матери стала переломным моментом в моей жизни, вместе нам пришлось пройти через многое. Постоянный страх потерять близкого человека, безразличие других, и самое страшное — это беспомощность — все это мне пришлось пережить. Наша цель сегодня - сплотиться в одно целое и по максимуму помогать друг другу во всех направлениях. Это, в первую очередь, волонтерская поддержка больных на дому и в онкодиспансере, юридическая, психологическая и религиозная помощь. В дальнейшем планирую открыть фонд для сбора средств нуждающимся в лекарственных препаратах. Призываю всех неравнодушных людей, все общественные организации, молодежные объединения, городской акимат не оставаться в стороне

Как рассказал Саламат Жумаш, в 2017 году от рака пищевода IV степени умерла его мама., - поделился Саламат Жумаш.Как сообщается на сайте Tengrinews.kz , в настоящее время на диспансерном учете в онкологических организациях республики состоят 161 113 онкологических больных. Отмечается ежегодный рост заболеваемости: в 2012 году на учет были взяты 143 516 человек, в 2015 году - 158 119 человек.