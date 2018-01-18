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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 15:22

Просмотров: 944

Конкурс на обслуживание автобусного маршрута №12 объявлен в Актау

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявляет о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов городских автомобильных перевозок. В нем могут принять участие как физические, так и юридические лица. Об этом сообщили в акимате Актау.

Акимат Актау
Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявляет о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, который состоится 19 февраля 2018 года в 11:00 по адресу: Актау, 4 микрорайон, 72 дом, здание городского акимата, ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». 23 января 2018 года в 15:00 комиссия проведет конференцию по вопросам проведения конкурса.

- На конкурс выставляется следующий пакет маршрута: ЛОТ №1 – «маршрут №12». В конкурсе принимают участие любые физические и юридические лица, независимо от формы собственности, владеющие автотранспортными средствами на праве собственности или иных законных основаниях, срок эксплуатации которых не превышает пять лет. Желающие принять участие в конкурсе должны представить письменную заявку на получение комплекта конкурсных документов по адресу: Актау, 4 микрорайон, 72 дом, здание городского акимата, ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», кабинет №330. Пакет конкурсных документов предоставляется бесплатно, - сообщили в акимате Актау.

Окончательный срок приема заявок и получение конкурсных документов - 6 февраля 2018 года до 9:30.

За справками обращаться по телефону: 33-65-40, 33-65-56

Фото из архива lada.kz


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Комментарии ( 7 )

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бася (Посетители) Вчера, 21:04
извиняюсь за свой коммент,я как то прочитала что речь идёт о втором маршруте)) про 12 даже не скажу откуда и куда мчится dada
 
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  • Ну Ну
  • alex_kz
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 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 17:36
а когда ж Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявит о проведении конкурса на замену в городе Пазиков на новые автобусы с их покупкой, введением в эксплуатацию и повышением качества обслуживания пассажиров ? как долго ждать этого... chih
 
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 well65 (Посетители) Вчера, 17:22
а где первый маршрут, девятый? Как проехать от 4 и 5 микрорайона со стороны моря в 31 , 29 ????
 
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serjqc (Посетители) Вчера, 16:21
стремный в плане прибыли
 
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бася (Посетители) Вчера, 16:15
нормальный и нужный маршрут по набережной и автобусы у него хорошие.. видимо не выгодно,вот и уходит перевозчик..
 
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serjqc (Посетители) Вчера, 16:13
стремный маршрут. в прошлом году уже был конкурс на него. почему опять проводят тендер?
 
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Джулия (Посетители) Вчера, 15:37
А что это за маршрут? Новый что ли запускают?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 

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