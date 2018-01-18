Конкурс на обслуживание автобусного маршрута №12 объявлен в Актау

Акимат Актау

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявляет о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, который состоится 19 февраля 2018 года в 11:00 по адресу: Актау, 4 микрорайон, 72 дом, здание городского акимата, ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог». 23 января 2018 года в 15:00 комиссия проведет конференцию по вопросам проведения конкурса.



- На конкурс выставляется следующий пакет маршрута: ЛОТ №1 – «маршрут №12». В конкурсе принимают участие любые физические и юридические лица, независимо от формы собственности, владеющие автотранспортными средствами на праве собственности или иных законных основаниях, срок эксплуатации которых не превышает пять лет. Желающие принять участие в конкурсе должны представить письменную заявку на получение комплекта конкурсных документов по адресу: Актау, 4 микрорайон, 72 дом, здание городского акимата, ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», кабинет №330. Пакет конкурсных документов предоставляется бесплатно, - сообщили в акимате Актау.



Окончательный срок приема заявок и получение конкурсных документов - 6 февраля 2018 года до 9:30.



За справками обращаться по телефону: 33-65-40, 33-65-56



Фото из архива lada.kz