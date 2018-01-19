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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Статистические данные: В Мангистау зарегистрировано 138 200 легковых автомобилей

Данные по количеству зарегистрированных в республике автомобилей опубликовал портал Ranking.kz.

Фото из архива Lada.kz
Число зарегистрированных в Мангистауской области автомобилей по состоянию на ноябрь 2017 года уменьшилось за год на 1200 единиц. По сообщению Ranking.kz, в регионе зарегистрировано 138 200 легковых автомобилей, что составляет 3,6% об общего числа по республике.

Из числа зарегистрированных 21,7% (примерно 29 989 единиц) — это автомобили возрастом менее трех лет.

Статистические данные: В Мангистау зарегистрировано 138 200 легковых автомобилей


Лидерами по числу зарегистрированных автомобилей являются Южно-Казахстанская область (482 700 единиц), Алматинская область (473 500 единиц) и Алматы (462 700 единиц).

Всего в Казахстане зарегистрировано 3 853 000 легковых автомобилей, из них 14,9% - возрастом менее трех лет. Число зарегистрированных в республике автомобилей по состоянию на ноябрь 2017 года, как сообщает Ranking.kz, выросло на 2100 единиц с ноября 2016 года.

С января по ноябрь 2017 года в республике зарегистрировано 657 676 легковых автомобилей, сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

За 11 месяцев 2017 года, как сообщает комитет, в Казахстане зарегистрировано 15 531 ДТП, в которых пострадали 22 146 человек.

В Мангистауской области в 2017 году зарегистрировано 328 ДТП, в которых пострадали 500 человек, 87 из которых, в том числе 13 детей, скончались.


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