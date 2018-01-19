Статистические данные: В Мангистау зарегистрировано 138 200 легковых автомобилей

Из числа зарегистрированных 21,7% (примерно 29 989 единиц) — это автомобили возрастом менее трех лет.
Лидерами по числу зарегистрированных автомобилей являются Южно-Казахстанская область (482 700 единиц), Алматинская область (473 500 единиц) и Алматы (462 700 единиц).
Всего в Казахстане зарегистрировано 3 853 000 легковых автомобилей, из них 14,9% - возрастом менее трех лет. Число зарегистрированных в республике автомобилей по состоянию на ноябрь 2017 года, как сообщает Ranking.kz, выросло на 2100 единиц с ноября 2016 года.
С января по ноябрь 2017 года в республике зарегистрировано 657 676 легковых автомобилей, сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
За 11 месяцев 2017 года, как сообщает комитет, в Казахстане зарегистрировано 15 531 ДТП, в которых пострадали 22 146 человек.
В Мангистауской области в 2017 году зарегистрировано 328 ДТП, в которых пострадали 500 человек, 87 из которых, в том числе 13 детей, скончались.