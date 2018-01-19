В Мангистау иностранца осудили за отказ покинуть Казахстан

Невыполнение иностранцем либо лицом без гражданства принятого в отношении него решения о выдворении за пределы Республики Казахстан - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо арестом на срок до 75 суток, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Обвиняемый, как сообщили в пресс-службе суда, ранее нарушил сроки пребывания в республике. Согласно решению суда, он должен был покинуть Казахстан.- Подсудимый не выполнил решение специализированного административного суда Актау о выдворении. Приговором Тупкараганского районного суда мужчина признан виновным по статье 393 УК РК. Назначен штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (60 125 тенге) с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, - рассказали в пресс-службе суда.Судебный акт вступил в законную силу.