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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 362

В Мангистау иностранца осудили за отказ покинуть Казахстан

Ранее осужденный за нарушение миграционного законодательства гражданин соседнего государства отказался покинуть Казахстан, несмотря на решение суда. За неисполнение акта о выдворении иностранца судили повторно. Об этом сообщила пресс-служба Тупкараганского районного суда.

Фото с сайта liter.kz
Обвиняемый, как сообщили в пресс-службе суда, ранее нарушил сроки пребывания в республике. Согласно решению суда, он должен был покинуть Казахстан.

- Подсудимый не выполнил решение специализированного административного суда Актау о выдворении. Приговором Тупкараганского районного суда мужчина признан виновным по статье 393 УК РК. Назначен штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (60 125 тенге) с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет, - рассказали в пресс-службе суда.

Судебный акт вступил в законную силу.

Статья 393 УК РК. Невыполнение решения о выдворении

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