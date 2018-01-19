Как провести ближайшие выходные в Актау

В областном музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина в субботу, 20 января, пройдет спектакль «Қожа мен спорт».
В воскресенье зрителей ждет спектакль «Аққұдың көз жасы». Режиссер - Талғат Теменов. Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Мастер-класс «Готовим вкусняшки»
В субботу и воскресенье в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей и подростков от шеф-повара. Вход платный. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.
Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом.
Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Мастер-класс в семейном центре Kinder Land
Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный.
Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.
В субботу и воскресенье в студии «Фантазия» пройдут мастер-классы «Шоколадница» и «Коктейль». Вход платный. Запись по телефонам: 8 708 755 59 63 и 8 701 650 26 36.
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Жителей Актау ждет выступление Миры Нурлыбек. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
«Кристалл» приглашает провести выходные дни в отличной обстановке. Телефон для справок и бронирования столиков: 8 707 330 1691.
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
Тайная правительственная лаборатория, где работает Элиза, похожа на могилу: полная изоляция и тишина. Но все меняется в момент, когда девушка вместе со своей коллегой обнаруживает, что в этом неприглядном месте проводится эксперимент, о котором знают лишь избранные: в стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.
Режиссер: Гильермо дель Торо. Актеры: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт.
«Приключения Паддингтона 2»
В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
Режиссер: Пол Кинг. Актеры: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар.
История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.
Режиссер: Джо Райт. Актеры: Лили Джеймс, Гари Олдман, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Стивен Диллэйн, Сэмюэл Уэст, Джордан Уоллер, Рональд Пикап, Чарли Палмер Ротуэлл, Ханна Стил.
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
Режиссер: Адам Робител. Актеры: Кирк Асеведо, Спенсер Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй, Энгус Сэмпсон, Хавьер Ботет, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Ли Уоннелл, Кейтлин Джерард.
«Скиф»
Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины — скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть.
Режиссер: Рустам Мосафир. Актеры: Алексей Фаддеев, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виталий Кравченко, Александр Пацевич, Андрей Пермяков.
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