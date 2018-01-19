В общественных местах Мангистау нет специально отведенных комнат для молитв

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Согласно пункту 2 статьи 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», религиозные обряды должны совершаться на территории культовых сооружений. В общественных местах Мангистау комнаты для молитв не предусмотрены.
- Зарегистрированных мест для молитвы у нас в области нет. Если гражданин хочет совершить обряд, например, в аэропорту, ему нужно получить разрешение в нашем управлении, - отметили в управлении по делам религии Мангистауской области.
За нарушение законодательства РК предусмотрена административная ответственность - штраф 50 МРП (120 250 тенге), согласно пункту 1 статьи 490 КоАП РК.
В январе родители учащихся одной из школ Актобе сфотографировали четырех женщин, которые молились около учебного заведения. Фото прокомментировали в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, передает
Tengrinews.kz.Статья 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Религиозные обряды и церемонии
1. Религиозные объединения вправе содержать места поклонения.Статья 490 КоАП РК. Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.
2. Богослужения, религиозные обряды, церемонии и (или) собрания беспрепятственно проводятся (совершаются) в культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им территории, в местах поклонения, в учреждениях и помещениях религиозных объединений, на кладбищах и в крематориях, жилищах, объектах общественного питания в случае необходимости при условии соблюдения прав и интересов близ проживающих лиц. В иных случаях религиозные мероприятия осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Не допускается проведение (совершение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях:
1) государственных органов, организаций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи;
2) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, судебных и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физических лиц;
3) организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.
4. К лицам, содержащимся в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, находящимся в учреждениях, исполняющих наказания, являющимся пациентами организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, проходящим социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, по их просьбе или их родственников в случае ритуальной необходимости приглашаются священнослужители религиозных объединений, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом совершение религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний не должно препятствовать деятельности указанных организаций, нарушать права и законные интересы других лиц.
1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к:
1) проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний;
2) осуществлению благотворительной деятельности;
3) ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения;
4) строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения), - влечет штраф на физических лиц в размере 50, на юридических лиц - в размере 200 месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.
2. Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов, строений и мест, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере 100, на юридических лиц - в размере 200 месячных расчетных показателей.
3. Осуществление миссионерской деятельности без регистрации (перерегистрации), а равно использование миссионерами религиозной литературы, информационных материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения без положительного заключения религиоведческой экспертизы, распространение вероучения незарегистрированных в Республике Казахстан религиозных объединений - влекут штраф на граждан Республики Казахстан в размере ста месячных расчетных показателей, на иностранцев и лиц без гражданства - в размере 100 месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики Казахстан.
4. Осуществление религиозным объединением деятельности, не предусмотренной его уставом, - влечет штраф в размере 300 месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.
5. Занятие религиозным объединением политической деятельностью, а равно участие в деятельности политических партий и (или) оказание им финансовой поддержки, вмешательство в деятельность государственных органов либо присвоение функций государственных органов или их должностных лиц членами религиозных объединений - влекут штраф в размере 300 месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.
6. Создание организационных структур религиозных объединений в государственных органах, организациях, учреждениях, в том числе организациях здравоохранения и образования, - влечет штраф на должностных лиц в размере 100, на юридических лиц - в размере 200 месячных расчетных показателей.
7. Руководство религиозным объединением лицом, назначенным иностранным религиозным центром без согласования с уполномоченным органом, а равно непринятие руководителем религиозного объединения мер к недопущению вовлечения и (или) участия несовершеннолетних в деятельности религиозного объединения при возражении одного из родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей - влекут штраф в размере 50 месячных расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики.
8. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф на физических лиц в размере 200, на должностных лиц в размере 300, на юридических лиц - в размере 500 месячных расчетных показателей с запрещением их деятельности.