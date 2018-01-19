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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 17:18

Просмотров: 991

В общественных местах Мангистау нет специально отведенных комнат для молитв

За совершение религиозных обрядов вне культовых сооружений нарушителям грозит штраф. Об этом рассказали в управлении по делам религий Мангистауской области.

Фото с сайта golosislama.com
Согласно пункту 2 статьи 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», религиозные обряды должны совершаться на территории культовых сооружений. В общественных местах Мангистау комнаты для молитв не предусмотрены.

- Зарегистрированных мест для молитвы у нас в области нет. Если гражданин хочет совершить обряд, например, в аэропорту, ему нужно получить разрешение в нашем управлении, - отметили в управлении по делам религии Мангистауской области.

За нарушение законодательства РК предусмотрена административная ответственность - штраф 50 МРП (120 250 тенге), согласно пункту 1 статьи 490 КоАП РК.

В январе родители учащихся одной из школ Актобе сфотографировали четырех женщин, которые молились около учебного заведения. Фото прокомментировали в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, передает Tengrinews.kz.

Статья 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Религиозные обряды и церемонии

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Статья 490 КоАП РК. Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

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Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 00:01
Казахстан - светское, а не атеистическое государство. Светскость подразумевает право каждого гражданина свободно исповедовать ту религию (атеизм - тоже религия), которую хочет. Однако если кто-то на обеде/перекуре уйдёт в комнату (чтобы никого не смущать) и начнёт читать намаз/молиться/читать библию в телефоне и тп. при этом кто-либо сможет снять это на видео, то такого человека оштрафуют. И это не теоретическое замечание: в 2017 году на 50МРП оштрафовали бабушку продавшую через ОЛХ библию (синодальную, обычную). Её обвинили в "распространении религиозной литературы вне культовых сооружений". Таким образом все верующие имеющие в телефоне коран/библию/талмуд виновны перед законом. "Демократия - это не власть большинства,
это защита меньшиства
 
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Абутасним (Посетители) Вчера, 23:25
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Бендэр (Посетители) Вчера, 23:17
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Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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 master_kz (Посетители) Вчера, 22:28
Цитата: bake
что этот комментарий может оскорбить чувство верующих?

А чувствами неверующих можно пренебречь? Мне кажется каждый сам себе должен снизить эту "чувствительность"Это уже разумней. Жить станет немного проще-))
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 21:13
Ya protiv. Pust' molyatsa vne glaz obshestva
 
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 Лесник (Посетители) Вчера, 19:56
Цитата: tytsi-65
Мусульмане..Христиане...Буддисты... Саентологи,,,и все остальные прочие? А староверы? Чем они хуже- тоже дайте!!! Бред Какой то... Баптисты.. Евангелисты..

Да простят меня боги, но Вы запамятовали об одной из древнейших и распространенных религий- индуизм с его 330 богами. Да и иудеи тоже имеют место быть.. chih
 
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 Wok (Посетители) Вчера, 19:47
Зарегистрированных мест для молитвы у нас в области нет
Есть мечети их теперь много,не вижу проблемы.
Цитата: Copycat
молитва - она в душе.

Цитата: bekenova
Тоже считаю молитва она в душе...

Цитата: Лесник
Всевышний милостив, он прощает.

Приятно такое читать. Моя молитва в душе моей и всевышний всегда со мной и мне нет необходимости искать комнату,что бы пообщаться с богом в компании. Делаю это один.
 
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 tytsi-65 (Посетители) Вчера, 19:39
Я очень уважаю каждую религию... Но, как вы представляете создать для всех религиозных людей отдельные помещения??? Вне обители своей? Мусульмане..Христиане...Буддисты... Саентологи,,,и все остальные прочие? А староверы? Чем они хуже- тоже дайте!!! Бред Какой то... Баптисты.. Евангелисты.. и многие другие яро верующие люди должны и могут быть в своей обители
 
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bake (Посетители) Вчера, 18:21
master_kz,
Модератор, вам не кажется, что этот комментарий может оскорбить чувство верующих?
 
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 bekenova (Посетители) Вчера, 17:39
Моя бабушка, умерла в 79 году, но с детства и всю жизнь читала намаз 5 раз в день, но все делала в своей маленькой дальней комнате и мы детьми тихо сидели и не мешали ей. Тоже считаю молитва она в душе...
 
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