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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

Просмотров: 681

Администрация «Мясной лавки» в Актау: Видео с найденным в фарше металлом - провокация

Жители Актау пересылают друг другу в мессенджерах и социальных сетях видео, автор которого рассказывает, что обнаружила в пакете с фаршем фирмы «Мясная лавка» металлический предмет. В администрации «Мясной лавки» считают рассылку провокацией.

Кадр видео
- Собралась делать пирожки с фаршем из «Мясной лавки» и вот такую железную запчасть я обнаружила. Я в шоке, запчасть грязная, труба какая-то, с грязью и в масле. Куда смотрели производители «Мясной лавки». Мы ведь им доверяем. Весь Актау питается этим. Видимо, у них из мясорубки летят запчасти. Ужас, весь аппетит испортили. Будьте бдительны, пожалуйста, - говорит автор видео.



В администрации «Мясной лавки» заявили, что данное видео является провокацией.

- Особо комментировать нечего, любой здравомыслящий человек понимает, что в мясорубке через решетку не может пройти предмет крупнее пяти миллиметров. Соответственно, мы считаем это видео провокационным. На каждом предприятии бывают производственные сбои, и у нас бывают, но мы всегда признаем и делаем возврат товара. В данном случае покупатель не обращался к нам. Тем более, фарш после изготовления проходит процесс фасовки и взвешивания, и на этом этапе ну никак не мог попасть этот предмет в фарш. Мы работаем не первый год и такой случай на нашей практике впервые, - сказал Евгений Поздняков, заместитель директора сети магазинов «Мясная лавка».


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • ЁмоЁ
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:38
Полицаи легко выйдут на след вашего конкурента, если их заинтересовать. А потом можно и наказать за клевету.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 бася (Посетители) Сегодня, 12:36
cогласна с комментом зама.. такую трубу железяку и в пакете вполне можно увидеть и нащупать,даже в замороженом..или даже если мясорубки часть отвалилась,как фасовали? это ведь не шурупик,не проволока.. видать конкуренция подпирает devil
 
 

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