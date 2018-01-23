Администрация «Мясной лавки» в Актау: Видео с найденным в фарше металлом - провокация

В администрации «Мясной лавки» заявили, что данное видео является провокацией.
- Особо комментировать нечего, любой здравомыслящий человек понимает, что в мясорубке через решетку не может пройти предмет крупнее пяти миллиметров. Соответственно, мы считаем это видео провокационным. На каждом предприятии бывают производственные сбои, и у нас бывают, но мы всегда признаем и делаем возврат товара. В данном случае покупатель не обращался к нам. Тем более, фарш после изготовления проходит процесс фасовки и взвешивания, и на этом этапе ну никак не мог попасть этот предмет в фарш. Мы работаем не первый год и такой случай на нашей практике впервые, - сказал Евгений Поздняков, заместитель директора сети магазинов «Мясная лавка».