Исследование: Жители Мангистау предпочитают хранить деньги в тенге

В Казахстане на депозитах банков второго уровня жители хранят в национальной валюте 3596,9 миллиарда тенге. Доля вкладов в тенге в республике составляет 45,6%.
На розничных вкладах в иностранной валюте в Казахстане по состоянию на ноябрь 2017 года было размещено 4 290,1 миллиарда тенге, что на 605,3 миллиарда тенге меньше, чем в 2016 году. Доля вкладов в иностранной валюте в республике составила 54,4%.
В Мангистауских филиалах банков на депозитах в иностранной валюте размещено 86,2 миллиарда тенге, что на 17,6 миллиарда тенге меньше, чем в 2016 году.