«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 24 Января
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.2 KZT
  • €1 = 395.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 452

Исследование: Жители Мангистау предпочитают хранить деньги в тенге

Доля вкладов в национальной валюте в областных филиалах банков второго уровня составляет 58,8%. Остальные 41,2% - депозиты в иностранной валюте. Об этом сообщает портал Ranking.kz.

Фото автора
Объем розничных вкладов жителей Мангистау в тенге, по данным за ноябрь 2017 года, составил 123 миллиарда тенге, что на 31,8 миллиарда больше, чем в 2016 году.

Исследование: Жители Мангистау предпочитают хранить деньги в тенге


В Казахстане на депозитах банков второго уровня жители хранят в национальной валюте 3596,9 миллиарда тенге. Доля вкладов в тенге в республике составляет 45,6%.

Исследование: Жители Мангистау предпочитают хранить деньги в тенге


На розничных вкладах в иностранной валюте в Казахстане по состоянию на ноябрь 2017 года было размещено 4 290,1 миллиарда тенге, что на 605,3 миллиарда тенге меньше, чем в 2016 году. Доля вкладов в иностранной валюте в республике составила 54,4%.

В Мангистауских филиалах банков на депозитах в иностранной валюте размещено 86,2 миллиарда тенге, что на 17,6 миллиарда тенге меньше, чем в 2016 году.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:29
U'kimet basyndag'ylar aqs'alaryn qai s'etel ten'gelerinde ustai'dy eken
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дифектос
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:53
было бы что хранить, хранят только те кто большие зарплаты получают за мозги или за связи или воруют, основная часть людей ничего не хранят, так как это не возможно, только если по 50 тенге монеты дома в копилке, которую и то приходится по несколько раз в месяц открывать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Дифектос
  • sergbodr
  • gurev57
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:08
Помнится президент и Кайра Келимбетов нам все уши прожужжали о плюсах хранения сбережений именно на тенговых депозитах. А через пару недель люди стали беднее ровно вдвое. Сейчас, видать, продавливают ту же песню, только исполнителя конкретного нет. Лишь статистика и анализ мутных экспертов.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика