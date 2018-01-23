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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 18:41

Просмотров: 2244

Двое жителей Актау задержаны за разжигание религиозной розни в социальных сетях

За совершение преступления, предусмотренного статьей 174 УК РК («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), мужчинам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

ДВД Мангистауской области
Факты распространения в социальных сетях материалов экстремистского характера, направленных на разжигание религиозной розни, выявлены полицейскими в 2017 году. Материалы по уголовным делам в отношении двоих жителей Актау направлены в суд.

В ходе оперативных мероприятий, как сообщили в ДВД Мангистау, выявлена попытка вербовки гражданина Казахстана в международную террористическую организацию.

- В 2017 году полицейские раскрыли более 50 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди совершенных преступлений – умышленное убийство, сбыт наркотиков, похищение людей, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.


Совместно с управлением по делам религий полицейские выявили 60 фактов, имеющих признаки административных правонарушений в религиозной сфере. В их числе – незаконная религиозная или миссионерская деятельность, незаконная продажа религиозной литературы, хранение запрещенных материалов.

- Выявлено пять незаконно действующих помещений, приспособленных для проведения религиозных обрядов. Одну из организаций области оштрафовали на 450 тысяч тенге за функционирование подобного помещения без соответствующего разрешения. За незаконную миссионерскую деятельность на 100 тысяч тенге оштрафованы двое жителей региона, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.


Выявлен один факт хранения литературы экстремистского характера. Владельца запрещенной литературы привлекли к ответственности по статье 453 КоАП РК («Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции») и оштрафовали на 45 тысяч тенге.

- Установлено 12 фактов осуществления незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики. К административной ответственности по статье 424 КоАП РК привлечены пять человек. Сумма штрафов составила более 50 тысяч тенге, – сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

Особое внимание, как сообщили в управлении, уделяется общественной безопасности при проведении религиозных обрядов в культовых сооружениях.

- Пресекаются попытки воспрепятствования законной религиозной деятельности имамов и проведению религиозных мероприятий со стороны приверженцев деструктивных религиозных течений, которые громкими выкриками и другими действиями мешают прихожанам совершать обряды. За эти нарушения в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 490 КоАП РК к ответственности привлечены 17 сторонников деструктивных религиозных течений. Общая сумма штрафов составила два миллиона тенге, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.


Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 7 )

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  • Ян
 schmidt.m (Посетители) Вчера, 22:09
Ян,
В конце апреля.
 
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  • schmidt.m
  • tolk
 Ян (Посетители) Вчера, 22:05
Цитата: schmidt.m
А что будет летом?

Рыбалка,чё тут не понятно.

podmig
 
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  • Ян
 schmidt.m (Посетители) Вчера, 22:04
Шым-Актау,
А что будет летом? hypnosis
 
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  • Ян
  • tolk
 Шым-Актау (Посетители) Вчера, 21:46
Эх, быстрее бы лето.
 
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  • Лесник
 Тина (Посетители) Вчера, 20:58
Главное бабки срубили, а дальше пофиг что будут эти граждане творить ...

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-2
  • barscl
  • Пантера
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  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 19:41
Цитата: Лесник
На лагерном плацу ребатишкам пошагать не помешало бы. Лет по десять..

Совершенно согласен. Зона ума добавит.
Цитата: mustain
Пора выпиливаться из сети,

Если не сдержан и одурманен,пора.

podmig
 
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  • Бендэр
 mustain (Посетители) Вчера, 19:32
Что за материалы? Перепост новости, как в России? Пора выпиливаться из сети, судя по всему.
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Вчера, 18:49
Общая сумма штрафов составила два миллиона тенге, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.


Штрафы, говорите?

А о последствиях вы подумали?-


- В 2017 году полицейские раскрыли более 50 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди совершенных преступлений – умышленное убийство, сбыт наркотиков, похищение людей, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области


На лагерном плацу ребатишкам пошагать не помешало бы. Лет по десять..
 
 

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