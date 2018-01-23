Двое жителей Актау задержаны за разжигание религиозной розни в социальных сетях

- В 2017 году полицейские раскрыли более 50 преступлений, совершенных приверженцами деструктивных религиозных течений. Среди совершенных преступлений – умышленное убийство, сбыт наркотиков, похищение людей, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

- Выявлено пять незаконно действующих помещений, приспособленных для проведения религиозных обрядов. Одну из организаций области оштрафовали на 450 тысяч тенге за функционирование подобного помещения без соответствующего разрешения. За незаконную миссионерскую деятельность на 100 тысяч тенге оштрафованы двое жителей региона, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

- Установлено 12 фактов осуществления незаконной медицинской деятельности и целительства под прикрытием религиозной практики. К административной ответственности по статье 424 КоАП РК привлечены пять человек. Сумма штрафов составила более 50 тысяч тенге, – сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.



- Пресекаются попытки воспрепятствования законной религиозной деятельности имамов и проведению религиозных мероприятий со стороны приверженцев деструктивных религиозных течений, которые громкими выкриками и другими действиями мешают прихожанам совершать обряды. За эти нарушения в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 490 КоАП РК к ответственности привлечены 17 сторонников деструктивных религиозных течений. Общая сумма штрафов составила два миллиона тенге, - сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

Факты распространения в социальных сетях материалов экстремистского характера, направленных на разжигание религиозной розни, выявлены полицейскими в 2017 году. Материалы по уголовным делам в отношении двоих жителей Актау направлены в суд.В ходе оперативных мероприятий, как сообщили в ДВД Мангистау, выявлена попытка вербовки гражданина Казахстана в международную террористическую организацию.Совместно с управлением по делам религий полицейские выявили 60 фактов, имеющих признаки административных правонарушений в религиозной сфере. В их числе – незаконная религиозная или миссионерская деятельность, незаконная продажа религиозной литературы, хранение запрещенных материалов.Выявлен один факт хранения литературы экстремистского характера. Владельца запрещенной литературы привлекли к ответственности по статье 453 КоАП РК («Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции») и оштрафовали на 45 тысяч тенге.Особое внимание, как сообщили в управлении, уделяется общественной безопасности при проведении религиозных обрядов в культовых сооружениях.