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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Вчера, 16:06

Просмотров: 3487

Годовалой Александре Ермольчевой срочно требуется помощь

Екатерина Ермольчева (Олефиренко), директор благотворительного фонда «Адал», просит горожан помочь собрать деньги на лечение её дочери, годовалой Саши, которой врачи поставили диагноз «рак крови» (лейкоз).

Александра Ермольчева
Для того, чтобы годовалая Александра Ермольчева смогла одолеть болезнь, необходимо собрать 100 000 франков на лечение в Швейцарии.

- Сегодня моя жизнь разделилась на «до» и «после». Врачи-гематологи Москвы подтверждают диагноз моей доченьке. РАК! Рак крови (лейкоз). Плакать нет времени. Да и это нам никак не поможет. Сейчас мы начинаем срочно курс лечения в Алматы, чтобы добиться ремиссии. Далее надо лечить ребенка за пределами РК, так как потребуется хорошая иммунотерапия и трансплантация костного мозга. Стоимость лечения в Швейцарии 100000 франков. Барселона пока ответ не дала. Даже клиника Москвы выставляет огромные цифры за лечение. У нас обычная семья, и таких денег нам самим не найти. Я прошу вас стоя на коленях. Спасите Сашеньку!!!!!! Ей всего один годик, она еще так хочет жить. Врачи дают хорошие прогнозы! Пожалуйста, дайте нам шанс ЖИТЬ! Все отчёты я буду публиковать на своей странице в Instagram, - пишет в социальных сетях Екатерина Ермольчева.

Благотворительный фонд «Адал» во главе с Екатериной Ермольчевой помогает больным детям с 2013 года. Ни одна жизнь была спасена благодаря стараниям Екатерины и ее коллег. Сейчас ей самой нужна помощь: Катя хочет спасти свою дочь.

- Помогите, чем сможете, ведь каждая копейка будет играть роль, - говорит Екатерина.

Реквизиты личных банковских карт Екатерины Ермольчевой:

- Sberbank 5355410000482290
- Kazkom 4405637589509365
- Halyk bank 4390878206746033
- Киви кошелёк 87789162418
- Каspi gold 5169493149946652 (Ермольчев Александр)

Личный ИИН Екатерины Ермольчевой: 860708400281.

Реквизиты благотворительного фонда «Адал»:

ОО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД АДАЛ»
БИН 130240015249
Р/С KZ 579261401167708000 (тенге) в АО «Казкоммерцбанк»
Р/С KZ 039261401167708002 (рубли) в АО «Казкоммерцбанк»
Р/С KZ 309261401167708001 (доллары США) в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
КБЕ - 18
КНП - 119

ВАЖНО! Если вы собираетесь отправить материальную помощь на счёт фонда, вам необходимо указать, что деньги именно для Александры Ермольчевой.

Желающие помочь могут обращаться по телефону: 8702 961 55 37 (Виолетта Силина).


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Комментарии ( 7 )

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НЕТ (Посетители) Вчера, 23:52
Никак не пойму. Откуда у таких маленьких детей такие страшные заболевания? Это либо от экологии, либо нас чем то кормят непонятным, пичкают нам продукты каким то г.
Какая то мутация.Мутируют какие то вирусы.
Надеюсь, девочка поправиться и все забудется , как страшный сон. Родителям набраться терпения и сил. И на лечение!
 
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 тишка (Посетители) Вчера, 23:03
Куантай Тати -А в какой области у нас специалисты? Назовите... Карточку читать им некогда, пишут только... Если бы читали внимательно, то может не делали бы прививки детям, имеющим неврологию, осложнения при родах.. Но разве докажешь.. Надо костьми лечь, самим свалиться, когда доказываешь.. А потом, даже после постановки диагноза, кому есть дело до этих детей..? инвалидность дадут, памперсы выдадут в собесе, к празднику подарок принесут.. Что еще..? по сути они уже ненужные становятся.. И родители , как могут бьются и стучатся во все двери в лучшем случае, а в худшем- сидят в 4-х стенах над больным ребенком, осознавая свою участь.. Так что Вы не говорите об этом, мы это хорошо знаем... У нас ребенок болен весь город помогал, все неравнодушные люди, в том числе и Фонд "Адал" во главе с Екатериной Ермольчевой если бы не люди мы бы не смогли поставить диагноз, к сожалению поздно.. время летит быстро и работает против нас... Хорошо, что есть такие Фонды, которые помогают больным деткам,а также много неравнодушных людей к чужой беде, не дай Бог чтобы кого то коснулось это горе, только тогда поймешь.. Но пусть у всех будет только хорошее и все будут здоровыми. Пока можно помочь, пока время есть -есть надежда..
 
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 Marina13 (Посетители) Вчера, 22:23
Куантай Тати,
а вы вообще знаете Екатерину? Зачем вы так пишите? Если уж так сильно надо вышлют полный отчет. Не дай Бог вашу семью коснется такая ситуация. Куда вы пойдете? в наш доблестный МинЗдрав? И что же они вам ответят? Квоту ждать... денег нет... А вы знаете скольким людям она помогла и помогает?
 
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 kon v palto (Посетители) Вчера, 22:16
Вот почему терпеть не могу комменты на Ладе! Сразу начинается, кто давал, почему сумма? Да позвоните и узнайте, если хотите помочь! А нет, так нечего в тему лезть и воздух сотрясать!

Куантай Тати,
А вы можете назвать хоть одного излеченного в нашем государстве ребенка от рака крови?
 
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 Барабашка (Посетители) Вчера, 21:28
Помощь нужна народа,в последнее время очень много таких просьб в соц сетях,деиствительно чем занимается наш минздрав,если всегда собирает народ деньги.Эй олигархи отзовитесь!
 
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 Куантай Тати (Посетители) Вчера, 20:59
А что у нас уже Государство не может помочь в таких ситуациях? Или в стране уже не осталось специалистов в этой области? Зачем сразу заграницу везти? И почему такая фикчированная сумма? Вопросов много, а сможет обосновать? Кто давал заключительный диагноз?
 
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 Морской (Посетители) Вчера, 16:21
Да уж...Как жизнь поворачивается...Надеюсь,ваша доча выздоровеет!
 
 

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