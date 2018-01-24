Годовалой Александре Ермольчевой срочно требуется помощь

Александра Ермольчева

Для того, чтобы годовалая Александра Ермольчева смогла одолеть болезнь, необходимо собрать 100 000 франков на лечение в Швейцарии.



- Сегодня моя жизнь разделилась на «до» и «после». Врачи-гематологи Москвы подтверждают диагноз моей доченьке. РАК! Рак крови (лейкоз). Плакать нет времени. Да и это нам никак не поможет. Сейчас мы начинаем срочно курс лечения в Алматы, чтобы добиться ремиссии. Далее надо лечить ребенка за пределами РК, так как потребуется хорошая иммунотерапия и трансплантация костного мозга. Стоимость лечения в Швейцарии 100000 франков. Барселона пока ответ не дала. Даже клиника Москвы выставляет огромные цифры за лечение. У нас обычная семья, и таких денег нам самим не найти. Я прошу вас стоя на коленях. Спасите Сашеньку!!!!!! Ей всего один годик, она еще так хочет жить. Врачи дают хорошие прогнозы! Пожалуйста, дайте нам шанс ЖИТЬ! Все отчёты я буду публиковать на своей странице в Instagram, - пишет в социальных сетях Екатерина Ермольчева.



Благотворительный фонд «Адал» во главе с Екатериной Ермольчевой помогает больным детям с 2013 года. Ни одна жизнь была спасена благодаря стараниям Екатерины и ее коллег. Сейчас ей самой нужна помощь: Катя хочет спасти свою дочь.



- Помогите, чем сможете, ведь каждая копейка будет играть роль, - говорит Екатерина.



Реквизиты личных банковских карт Екатерины Ермольчевой:



- Sberbank 5355410000482290

- Kazkom 4405637589509365

- Halyk bank 4390878206746033

- Киви кошелёк 87789162418

- Каspi gold 5169493149946652 (Ермольчев Александр)



Личный ИИН Екатерины Ермольчевой: 860708400281.



Реквизиты благотворительного фонда «Адал»:



ОО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД АДАЛ»

БИН 130240015249

Р/С KZ 579261401167708000 (тенге) в АО «Казкоммерцбанк»

Р/С KZ 039261401167708002 (рубли) в АО «Казкоммерцбанк»

Р/С KZ 309261401167708001 (доллары США) в АО «Казкоммерцбанк»

БИК KZKOKZKX

КБЕ - 18

КНП - 119



ВАЖНО! Если вы собираетесь отправить материальную помощь на счёт фонда, вам необходимо указать, что деньги именно для Александры Ермольчевой.



Желающие помочь могут обращаться по телефону: 8702 961 55 37 (Виолетта Силина).