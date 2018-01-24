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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:34

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ОПМ «Автобус»: Какие правонарушения водителей зафиксировали полицейские в Актау

За два дня (22 и 23 января) оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Автобус» в Актау к ответственности привлекли 27 водителей. О проведении мероприятия сообщила капитан полиции Гульмира Адилханова, инспектор местной полицейской службы (МПС) УВД Актау.

Фото автора из архива «Лады»
В мероприятии, которое началось 22 января, по словам Гульмиры Адилхановой, задействовано 108 сотрудников дорожно-патрульной полиции. За два дня к административной ответственности привлекли уже 27 водителей. Сумма общих штрафов составила 348 725 тенге.

Самым частым, как отметила капитан полиции, является нарушение правил маневрирования, то есть невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки (статья 595 часть 1 КоАП РК). За это на сумму пять МРП (12 025 тенге) оштрафовали 12 водителей.

Девяти водителям придется выплатить штраф в размере пяти МРП (12 025 тенге) за использование сотового телефона при управлении автотранспортом (статья 591 часть 1 КоАП РК).

За незаконное переоборудование транспортного средства (статья 590 часть 7 КоАП РК) к ответственности привлекли двух водителей автобусов. Им грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 36 075 тенге.

Еще двум водителям, которые управляли транспортными средствами без документов (статья 612 часть КоАП РК), придется выплатить штраф в размере 12 025 тенге.

Водителям двух автобусов запретили эксплуатировать свои транспортные средства по причине их неисправности, что может привести к ДТП. С транспортных средств сняли государственные регистрационные номерные знаки и отправили; автобусы на штрафстоянку.

ОПМ «Автобус», как дополнила капитан полиции, продлится до 18 февраля.


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