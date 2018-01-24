ОПМ «Автобус»: Какие правонарушения водителей зафиксировали полицейские в Актау

Самым частым, как отметила капитан полиции, является нарушение правил маневрирования, то есть невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки (статья 595 часть 1 КоАП РК). За это на сумму пять МРП (12 025 тенге) оштрафовали 12 водителей.
Девяти водителям придется выплатить штраф в размере пяти МРП (12 025 тенге) за использование сотового телефона при управлении автотранспортом (статья 591 часть 1 КоАП РК).
За незаконное переоборудование транспортного средства (статья 590 часть 7 КоАП РК) к ответственности привлекли двух водителей автобусов. Им грозит штраф в размере 15 МРП, то есть 36 075 тенге.
Еще двум водителям, которые управляли транспортными средствами без документов (статья 612 часть КоАП РК), придется выплатить штраф в размере 12 025 тенге.
Водителям двух автобусов запретили эксплуатировать свои транспортные средства по причине их неисправности, что может привести к ДТП. С транспортных средств сняли государственные регистрационные номерные знаки и отправили; автобусы на штрафстоянку.
ОПМ «Автобус», как дополнила капитан полиции, продлится до 18 февраля.