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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 08:34

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На христианском кладбище Актау пройдет субботник

Субботник пройдет 31 марта. Уборка станет последней перед Пасхой, которую православные христиане отметят 8 апреля.

Фото из архива Lada.kz
Предпасхальные субботники активисты проводят на кладбище седьмой год подряд. Два субботника неравнодушные горожане уже провели. Остался последний, который пройдет 31 марта в 10:00.

- На первый субботник пришли шесть человек, а на второй - пять. Одна девушка увидела объявление и пришла помочь в свой день рождения. Удалось собрать 70 мешков мусора и навести порядок на 32 заброшенных захоронениях, - рассказала Анна Пронина, организатор субботника.

Организаторы акции обращаются к жителям с просьбой выносить мусор с территории кладбища, не складывать его на соседние могилы и в проходах между ними.

- Очень много старых металлических памятников, которые люди не выносят на дорогу, а бросают между захоронениями. Новое руководство начало убирать старые надгробья и вывозить с территории кладбища, после чего в разные инстанции стали поступать жалобы, что с кладбища вывозят металлолом, хотя с кладбища три месяца вообще не вывозился мусор. Поэтому мы просим жителей, чтобы с захоронений они выносили мусор на дорогу, а не складировали его на соседних могилах и в проходах, - отметила Анна Пронина.

Субботник пройдет 31 марта в 10:00. Сбор у входа на кладбище.


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