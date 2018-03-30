На христианском кладбище Актау пройдет субботник

Фото из архива Lada.kz

Предпасхальные субботники активисты проводят на кладбище седьмой год подряд. Два субботника неравнодушные горожане уже провели. Остался последний, который пройдет 31 марта в 10:00.



- На первый субботник пришли шесть человек, а на второй - пять. Одна девушка увидела объявление и пришла помочь в свой день рождения. Удалось собрать 70 мешков мусора и навести порядок на 32 заброшенных захоронениях, - рассказала Анна Пронина, организатор субботника.



Организаторы акции обращаются к жителям с просьбой выносить мусор с территории кладбища, не складывать его на соседние могилы и в проходах между ними.



- Очень много старых металлических памятников, которые люди не выносят на дорогу, а бросают между захоронениями. Новое руководство начало убирать старые надгробья и вывозить с территории кладбища, после чего в разные инстанции стали поступать жалобы, что с кладбища вывозят металлолом, хотя с кладбища три месяца вообще не вывозился мусор. Поэтому мы просим жителей, чтобы с захоронений они выносили мусор на дорогу, а не складировали его на соседних могилах и в проходах, - отметила Анна Пронина.



Субботник пройдет 31 марта в 10:00. Сбор у входа на кладбище.