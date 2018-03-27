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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:22

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В первом полугодии 2018 года в Мангистау планируют проверить пожарную безопасность 550 объектов

В список вошли предприятия торговли, образовательные учреждения, автозаправочные станции, базы отдыха, месторождения, морской порт Актау, аэропорт, производственные базы и предприятия разных форм собственности. Перечень объектов размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры РК.

Фото из архива Lada.kz
Все 550 объектов находятся в «высокой» группе риска. В список попали девять торговых центров, семь из которых расположены в Актау, один - в Бейнеуском районе, один - в Жанаозене.

С перечнем проверок, запланированных на первое полугодие 2018 года, можно ознакомиться здесь.

Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унес по официальным данным на сегодняшний день жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.

В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей проверяют ежегодно.


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