В первом полугодии 2018 года в Мангистау планируют проверить пожарную безопасность 550 объектов

С перечнем проверок, запланированных на первое полугодие 2018 года, можно ознакомиться здесь.
Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унес по официальным данным на сегодняшний день жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.
В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей проверяют ежегодно.