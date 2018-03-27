Кемеровомыстобой: Жители Актау возложили цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове

- Конечно, мы в шоке. Неожиданно так все произошло. Я шокирована, что в кинотеатре был закрыт вход. Очень жалко детей. Удивлена большим количеством людей, думала, что будет меньше народа, - сказала Екатерина Волкова, жительница Актау.

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