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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:18

Просмотров: 4433

#Кемеровомыстобой: Жители Актау возложили цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове

Жители Актау откликнулись на трагедию в Кемерове и организовали стихийный мемориал памяти и сострадания у «Вечного огня».

Фото автора
К монументу «Вечный огонь» жители Актау приносили цветы, мягкие игрушки, зажженные свечи, конфеты. Среди пришедших было много детей.

#Кемеровомыстобой: Жители Актау возложили цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове


Люди продолжают идти. Таким образом актаусцы выразили соболезнования людям, которые потеряли близких в результате пожара в городе Кемерово.

#Кемеровомыстобой: Жители Актау возложили цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове


- Конечно, мы в шоке. Неожиданно так все произошло. Я шокирована, что в кинотеатре был закрыт вход. Очень жалко детей. Удивлена большим количеством людей, думала, что будет меньше народа, - сказала Екатерина Волкова, жительница Актау.


На месте стихийного мемориала для поддержания общественной безопасности дежурят полицейские.



Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который по официальным данным унес жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.

В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей, со слов начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области Нуржана Борашева проверяют ежегодно.

С перечнем проверок, запланированных на первое полугодие 2018 года, можно ознакомиться здесь.


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Помним и скорбим: Актаусцы возлагают цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове


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Комментарии ( 13 )

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  • Никита Худяков
 Kito (Посетители) Вчера, 23:07
Кинст,
На удивление до сих пор все стоит не тронутое
 
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  • тишка
 Сергей Владимиров (Посетители) Вчера, 22:28
Это ужасное происходит каждый год...то взрывают...то травят спиртным суррогатом...повышением цен....и тд. и тп...я всё это понимаю, как геноцид населения страны.... beer2
 
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  • Mestnyi
 Apmaxa (Посетители) Вчера, 22:01
молодцы земляки, жаль я на работе.

Цитата: Кинст
но боюсь предположить, что стало с игрушками после завершения мероприятия...


у кого что болит...
 
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Satuk (Посетители) Вчера, 22:00
Цитата: kazakhstan
Начинается господа люди начинают ломать эту систему

Значение слова система. Систе́ма — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Вердикт-систему сломать нельзя,это система.
 
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  • тишка
 dildjan (Посетители) Вчера, 21:52
пусть земля им будет пухом.
 
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  • Шым-Актау
  • тишка
 dildjan (Посетители) Вчера, 21:51
скорбит так скорбит,надо всех скорбит и Кемерево,и узбекских отцов,которые ездили на заработки ради своих детей,а так же невинных сирийских жителей.
 
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Кинст (Посетители) Вчера, 21:13
Акция хорошая, но боюсь предположить, что стало с игрушками после завершения мероприятия...
 
-3
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  • Kito
  • sop
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Don Quixote (Посетители) Вчера, 20:41
Крайне неудачное место для гражданской панихиды, как будто они мишек в жертву огню приносят, унесшему жизни детей
 
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  • Сергей Владимиров
 kazakhstan (Посетители) Вчера, 20:04
Начинается господа люди начинают ломать эту систему. Россия выходит из спячки. Хватит обмана. Пора остановить уничтожение своего народа. За детей и за будущее.
 
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  • 57250
  • OpOp
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  • Банкир
 Шым-Актау (Посетители) Вчера, 20:03
У нас недавно граждане Узбекистана в Актюбинской области в автобусе сгорели. Более 50 человек. Причина и там и тут в экономии и халатности ответственных лиц.
 
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