Кемеровомыстобой: Жители Актау возложили цветы и детские игрушки в память о погибших в Кемерове

Люди продолжают идти. Таким образом актаусцы выразили соболезнования людям, которые потеряли близких в результате пожара в городе Кемерово.
На месте стихийного мемориала для поддержания общественной безопасности дежурят полицейские.
Напомним, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который по официальным данным унес жизни 64 человек, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.
В Мангистауской области пожарную безопасность объектов массового скопления людей, со слов начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области Нуржана Борашева проверяют ежегодно.
С перечнем проверок, запланированных на первое полугодие 2018 года, можно ознакомиться здесь.