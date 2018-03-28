В Актау открыли кабинет психолого-педагогической коррекции

Сегодня, 28 марта, при школе №8 начал работать кабинет психолого-педагогической коррекции.Цель кабинета психолого-педагогической коррекции - оказание коррекционной поддержки детям с проблемами в развитии, не посещающих специальные коррекционные организации. По индивидуально-развивающей программе с учетом психофизического развития здесь будут проводиться индивидуальные и групповые занятия с дефектологом, логопедом, тифлопедагогом, сурдопедагогом, олигофренопедагогом, психологом, социальным педагогом.Аким области Ералы Тугжанов принял участие в открытии кабинета.- В прошлом году акимат совместно в фондом «Дара» заключили меморандум о сотрудничестве по расширению сети кабинетов психолого-педагогической коррекции в рамках проекта «Разные - равные». И уже в этом году дети смогут начать проходить лечение у специалистов. В этом кабинете начнут заниматься 35 из 270 детей с ограниченными возможностями, проживающие в Актау, - отметил Ералы Тугжанов.На сегодняшний день по области зарегистрировано 4968 детей с ограниченными возможностями. В специальных учебных заведениях области работают 49 специальных педагогов, 23 логопеда, 19 олигофренопедагогов и 7 сурдопедагогов.- Также представители благотворительного фонда «Дара» подарили печатную машинку с алфавитом Брайля в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. В селе Курык открыт игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями. На специальной площадке установлены адаптированные карусель, песочница, качели, уличный тренажер «Велосипед для рук и ног», уличный тренажер для детей-колясочников «Рукоход». До конца года планируется открыть кабинет психолого-педагогической коррекции в Тупкараганском и Мунайлинском районах, - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.