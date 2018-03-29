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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 05:32

Просмотров: 188

Строительство ветряной и солнечной электростанций в Мангистауской области обещают закончить весной этого года

В Мангистауской области ведется строительство солнечной и ветровой электростанций в Мунайлинском и Тупкараганском районах суммарной мощностью 12 мегаватт. Ввести в эксплуатацию источники альтернативной энергетики обещают уже этой весной. Об этом рассказали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Строительство ветряной элекстростанции в Акшукуре
Проект по строительству ветряной электростанции мощностью пять мегаватт реализуется в селе Акшукур Тупкараганского района. Также ведутся работы по реализации проекта «Строительство солнечной электростанции» в селе Батыр Мунайлинского района. В Мангистауской области это первые объекты альтернативной энергетики. В конце 2018 года планируется запустить солнечную электростанцию в селе Шетпе мощностью 12 мегаватт. За счет нее обещают обеспечивать электричеством районный центр.

Стоимость проекта по строительству солнечной электростанции составляет один миллиард 200 миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы.

- Уникальность заключается в том, что это единственная и первая в Казахстане солнечная электростанция полностью с казахстанским содержанием. Строит местная казахстанская компания. Весь цикл панелей был произведен именно на территории республики Казахстан с участием всех заинтересованных в поддержке местного товаропроизводителя организаций, - рассказал Алтынбек Адилов, генеральный директор группы компаний.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обещают, что обе электростанции в Мунайлинском и Тупкараганском районах будут введены в эксплуатацию этой весной и покроют дефицит электроэнергии в ближайших поселках и на промышленных предприятиях. Кроме того, позволят обеспечить работой около пятидесяти жителей региона.

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Строительство ветряной и солнечной электростанций в Мангистауской области обещают закончить весной этого года
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 09:35
Введут в эксплуатацию - отключат жителей Акшукура от сетей МАЭК и заставят перейти на "чистую энергию" - там тариф дороже - минимум 22,68тенге/кВтч (без НДС) совсем другие деньги. Кто знаете, какой тариф в Акшукуре на данный момент?
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 09:15
Никакого дефицита энергии в Мангистау нет, а тариф на поддержку ВИЭ драконовский, больше чем в 2 раза выше обычных станций. При этом весь этот банкет за счет простых потребителей, разница в тарифе размазывается по всей области. Подробнее читайте rfc.kegoc.kz
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 09:04
Цитата: EXE
а вот со стороны Акшукыра людям не до смеха. Видны эти ветряки уже с 15 км


Ну и что что видны,это ж не куча навоза!
На кладбище то по приятнее смотреть видимо,чем на ветряные мельницы

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Abik (Посетители) Сегодня, 09:01
Цитата: Orion
Теперь наш народ у кого дома стоят возле ветряков цену на жильё поднимут.

Почему? Экологию воздуха улучшают и бесшумные да?))))

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Aktiva (Посетители) Сегодня, 09:00
А почему не пишете цену за киловатт у этих ветряков,по моему дорогая электроэнэргия будет.. ,
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 08:29
Теперь наш народ у кого дома стоят возле ветряков цену на жильё поднимут.
Будем надеяться что они прослужат долго.
 
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Рамазан (Посетители) Сегодня, 07:54
Интересно, а такие проекты строительства проходят этап общественных слушаний (не припомню чтобы таковые были), экологическую экспертизу (если не ошибаюсь ветряки ставят на пути миграции отдельных видов птиц).
По трассе в аэропорт да выглядит прикольно, а вот со стороны Акшукыра людям не до смеха. Видны эти ветряки уже с 15 км со стороны кладбища Кошкар ата и так понимаю будут следующие ставится ближе и ближе к поселку. Там такой район нормальный получается по одну сторону дороги жилые дома по другую кладбище, мусорная свалка и теперь еще и ветряки.
 
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EXE (Посетители) Сегодня, 07:29
Один ветряк уже собранный стоит
 
 

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