Строительство ветряной и солнечной электростанций в Мангистауской области обещают закончить весной этого года

Строительство ветряной элекстростанции в Акшукуре

Проект по строительству ветряной электростанции мощностью пять мегаватт реализуется в селе Акшукур Тупкараганского района. Также ведутся работы по реализации проекта «Строительство солнечной электростанции» в селе Батыр Мунайлинского района. В Мангистауской области это первые объекты альтернативной энергетики. В конце 2018 года планируется запустить солнечную электростанцию в селе Шетпе мощностью 12 мегаватт. За счет нее обещают обеспечивать электричеством районный центр.



Стоимость проекта по строительству солнечной электростанции составляет один миллиард 200 миллионов тенге. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы.



- Уникальность заключается в том, что это единственная и первая в Казахстане солнечная электростанция полностью с казахстанским содержанием. Строит местная казахстанская компания. Весь цикл панелей был произведен именно на территории республики Казахстан с участием всех заинтересованных в поддержке местного товаропроизводителя организаций, - рассказал Алтынбек Адилов, генеральный директор группы компаний.



В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обещают, что обе электростанции в Мунайлинском и Тупкараганском районах будут введены в эксплуатацию этой весной и покроют дефицит электроэнергии в ближайших поселках и на промышленных предприятиях. Кроме того, позволят обеспечить работой около пятидесяти жителей региона.



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